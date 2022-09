Mario Kart Tour va supprimer les éléments gacha et ajouter un mode combat

Les annonces de Nintendo concernant Mario Kart Tour impliquent généralement un nouveau circuit ou, dans de rares cas, des améliorations du gameplay par le biais d'améliorations des contrôles, et autre. Depuis que le jeu a été lancé sur iOS et Android dans le monde entier, de nombreux circuits sont arrivés, et certains d'entre eux ont même été portés sur Mario Kart 8 Deluxe. Aujourd'hui, Nintendo a annoncé par le biais d'une alerte info dans le jeu que Mario Kart Tour supprimera les éléments gacha pour remplacer le système de tuyaux par une boutique Spotlight. Finis les loot boxes, Nintendo pourra donc peut-être sortir en Belgique par exemple.

Mario Kart Tour va changer radicalement

Cette nouvelle boutique permettra aux joueurs d'utiliser des rubis pour obtenir des karts, des pilotes et des planeurs. Ce changement aura lieu à la fin du mois. En plus de ce changement majeur, un mode combat sera ajouté au jeu en solo et en multijoueur. Les batailles commenceront le 5 octobre.

Dans ces batailles, des ballons seront attachés aux karts des joueurs. Si vous ne connaissez pas ce mode de Mario Kart, votre objectif est d'éclater les ballons de vos adversaires tout en protégeant vos propres ballons. Cette mise à jour entraînera également la suppression des Gold Races, disponibles pour les abonnés au Gold Pass.

Cette mise à jour et cette nouvelle sont surprenantes à plus d'un titre. Il sera intéressant de voir comment les revenus du jeu évolueront après cette mise à jour majeure et les changements apportés à la monétisation. Si vous n'avez pas joué à Mario Kart Tour depuis un moment ou si vous envisagez d'y jouer maintenant, il est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play pour Android.



Télécharger le jeu gratuit Mario Kart Tour