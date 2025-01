Apple Arcade démarre 2025 avec 10 nouveaux jeux

Apple Arcade débute cette nouvelle année en annonçant 10 nouveaux jeux. Une première fournée est disponible dès aujourd'hui, comme vu ce matin dans nos sorties jeux, tandis qu'une seconde sera lancée le 6 février. Découvrons ensemble la liste.

Apple Arcade 2025

Apple commence l’année 2025 en étoffant son service Apple Arcade avec dix nouveaux titres, dont le très attendu PGA TOUR Pro Golf. Cette mise à jour, destinée à satisfaire les abonnés, propose des jeux variés et accessibles sans publicités ni achats intégrés.

À partir d'aujourd'hui

Skate City: New York : plongez dans l’univers du skateboard en explorant des spots iconiques de New York.

: plongez dans l’univers du skateboard en explorant des spots iconiques de New York. Gears & Goo : un jeu stratégique optimisé pour Apple Vision Pro, mélangeant défense et construction.

: un jeu stratégique optimisé pour Apple Vision Pro, mélangeant défense et construction. Three Kingdoms HEROES : un jeu inspiré de l’histoire chinoise, issu de la série “Romance of the Three Kingdoms”.

: un jeu inspiré de l’histoire chinoise, issu de la série “Romance of the Three Kingdoms”. FINAL FANTASY+ : une version remasterisée du jeu original de square enix en 2D.

: une version remasterisée du jeu original de square enix en 2D. Trials of Mana+ : adaptation mobile du RPG culte de square enix.

: adaptation mobile du RPG culte de square enix. Rodeo Stampede+ : capturez et collectionnez des animaux sauvages dans un univers western.

: capturez et collectionnez des animaux sauvages dans un univers western. It’s Literally Just Mowing+ : détendez-vous en tondant des pelouses dans ce jeu relaxant.

Consultez nos sorties jeux pour les découvrir.

À partir du 6 février

Doodle Jump 2+ (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 49 Mo, iOS 13.0, Lima Sky) L'un des hits originaux de l'App Store va revenir sur Apple Arcade avec des environnements ravissants, les personnages les plus mignons, des défis de plateforme amusants et tout un tas de monstres loufoques.



Sautez toujours plus haut ! Télécharger le jeu Doodle Jump 2+

PGA TOUR Pro Golf (Jeu, Sports, , v1.00.01, 2,7 Go, iOS 13.5, HypGames, Inc.) Le premier jeu sous licence officielle du PGA TOUR sur Apple Arcade, offrant des parcours célèbres comme Pebble Beach et Harbour Town. Compatible avec iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro. Télécharger le jeu PGA TOUR Pro Golf

Ma Petite Ferme+ (Jeu, Simulation, , v1.0, 343 Mo, iOS 13.0, HyperBeard Inc.) Un simulateur d’agriculture où personnalisation et créativité sont à l’honneur. Créez votre personnage et donnez-lui le style que vous désirez, tout en construisant et en personnalisant votre maison et votre ferme. Télécharger le jeu Ma Petite Ferme+

Mises à jour

De nouvelles mises à jour seront disponibles ce mois-ci pour plusieurs jeux, notamment NBA 2K25 Arcade Edition, Outlanders 2 : Second Nature, Wheel of Fortune Daily, Snake.io+ et Ridiculous Fishing EX, ainsi que d'autres titres.

C'est quoi Apple Arcade ?

Apple Arcade est un service de gaming par abonnement, offrant un accès à plus de 200 jeux premium sans publicités ni achats intégrés. Disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro, il permet de jouer sur plusieurs appareils Apple.



En France, l'abonnement coûte 6,99 € par mois, avec un mois d'essai gratuit pour les nouveaux abonnés et trois mois gratuits à l'achat d'un nouvel appareil Apple. De plus, avec l'option de partage familial, jusqu'à six membres de la famille peuvent profiter d'un seul abonnement.