NBA 2K25 Arcade Edition reste le meilleur sur Apple Arcade

NBA 2K25 Arcade Edition débarque sur iOS avec une expérience affinée, portée par l'ajout de "Le Quartier", un espace de jeu dynamique où les joueurs peuvent explorer, interagir avec les plus grandes stars de la ligue, et relever de nombreux défis. Que vous souhaitiez défier vos amis en un contre un ou en trois contre trois via Game Center, ou encore débloquer des quêtes secondaires pour améliorer votre Mon JOUEUR, NBA 2K25 Arcade Edition propose une immersion dans la National Basketball Association.



Réservé aux abonnés Apple Arcade.

NBA 2K25 Édition Arcade est disponible !

Nouveautés de The Neighborhood

The Neighborhood, appelé "Le Quatier" en français, combine terrains de streetball intérieurs et extérieurs avec des boutiques où vous pouvez personnaliser votre joueur avec des équipements exclusifs. Développez votre carrière et perfectionnez vos compétences tout en complétant des quêtes pour gagner des récompenses uniques comme des baskets, tenues, tatouages, et bien plus encore !



Mieux, à vous de recruter des légendes de la NBA pour votre équipe Playground afin d'affronter des joueurs du monde entier dans des matchs classés PvP.

Modes de jeu améliorés et nouvelles fonctionnalités

Avec l’introduction d’un nouveau système d'insignes, vous pouvez rendre votre joueur encore plus puissant. Complétez des quêtes dans "Le quartier" pour gagner des points d’insignes qui boostent vos statistiques en attaque et en défense, transformant ainsi votre joueur en véritable légende de la NBA.

Le mode Greatest a été repensé pour offrir une expérience encore plus immersive. Revivez les moments les plus emblématiques des plus grandes carrières NBA et débloquez une nouvelle génération de superstars tout au long de la saison 2024-2025.

Personnalisation et progression

Comme chaque année, vous pouvez créer votre propre joueur et personnaliser ses caractéristiques physiques : taille, envergure, poids, style de jeu, et autres. Sélectionnez votre position préférée et intégrez votre équipe NBA favorite pour commencer votre parcours, allant de jeune rookie à légende incontestée.

Personnalisez également votre Mon TERRAIN intérieur, perfectionnez vos compétences, et invitez vos amis via Game Center pour leur montrer vos prouesses et votre style.

Devenez le MG ou le coach de votre franchise NBA

Prenez les rênes de votre équipe préférée en tant que manager général et coach principal dans le mode The Association. Gérez votre effectif, réalisez des échanges, recrutez des agents libres, et découvrez de nouvelles stars montantes tout en gardant un œil sur les finances de votre équipe pour bâtir la meilleure franchise possible.

Gameplay et graphismes

Affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier dans des parties 5 contre 5, 1 contre 1, ou 3 contre 3 en mode Blacktop. Que vous jouiez seul ou en multijoueur via iCloud, NBA 2K25 Arcade Edition offre un gameplay de basketball authentique, que ce soit sur iPhone, iPad, Mac, ou Apple TV. Les animations et graphismes sont bons, même si on attendait une amélioration par rapport à l'an passé.

Et pour ceux qui recherchent un niveau de contrôle ultime, perfectionnez vos compétences avec des manettes compatibles Xbox, PS DualShock, PS DualSense, et MFi. On ne peut que vous le conseiller, la prise en main est vraiment technique sur NBA 2K, bien qu'il soit en-deçà de la version PS5/Xbox.

Un style et des récompenses à découvrir tout au long de l'année

Dans NBA 2K25 Arcade Edition, le jeu ne se limite pas seulement au basketball. Votre style compte aussi ! Tout au long de l'année, participez à des quêtes à durée limitée pour débloquer des récompenses exclusives, explorez les nouvelles quêtes passionnantes du Quartier, et profitez d'équipements renouvelés pour personnaliser votre joueur.

Encore une fois, NBA 2K25 domine le genre de la tête et des épaules. Si les nouveautés du gameplay sont minces, le contenu devient pléthorique, avec le mode "Le quartier" qui saura vous retenir des heures durant. Comme NBA 2K24 l'an passé, ce nouvel opus reste l'un des tout meilleurs jeu d'Apple Arcade.

Télécharger le jeu NBA 2K25 Édition Arcade