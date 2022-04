Gear.Club Stradale est de sortie sur Apple Arcade, le meilleur jeu de course ?

Comme chaque vendredi ou presque, Apple Arcade accueille un petit nouveau. Cette fois, c'est le très attendu Gear.Club Stradale que l'on avait aperçu pour la première fois lors du keynote du 8 mars 2022 qui dévoilait les iPhone SE 3, iPad Air 5 et Mac Studio. Il est accompagné de Sonic Dash+ qui est également disponible depuis ce matin.



Gear.Club Stadale est un jeu de course automobile qui tire pleinement parti de la puce A15 des iPhone 13, iPad mini 6 et maintenant iPhone SE 3 avec un résultat visuel éblouissant.

Gear.Club Stradale est disponible sur Apple Arcade

Dans Gear.Club Stradale, vous allez vivre votre plus grand rêve : prendre de longues vacances dans une magnifique villa avec comme seul but de s’installer au volant des plus beaux bolides jamais crées.

Gear.Club Stradale est le dernier-né de la franchise de course à succès Gear.Club développée par Eden Games et viendra succéder à Gear.Club Unlimited et sa suite Unlimited 2 sur mobile et Switch.



La simulation automobile a donc été annoncée lors du keynote Apple du 8 mars dernier. Elle propose aux joueurs d'avaler le bitume italien, et ce avec jusqu'à cinq amis que vous pourrez affronter en prenant place dans des supercars de chez Bugatti, McLaren et autres Porsche. La modélisation est impeccable et l'impression de vitesse nous rappelle un certain GRID, la référence actuelle des jeux autos sur App Store.

Outre les courses classiques, le nouveau mode Carta Stradale propose des parties en coopération et un système d’échelle pour aider les clubs à atteindre le sommet des classements. Bien évidemment, chaque bolide peut être amélioré et personnalisé afin d'atteindre des chronos inavouables. Les plus expérimentés iront rapidement vers les compétitions en ligne pour tenter d'atteindre le haut du classement.



Après quelques courses, nous avons en tout cas été grandement séduit par ce nouveau Gear.Club, certainement le meilleur titre du genre sur Apple Arcade. Tout est bien calibré, maîtrisé.



Gear.Club Stradale est proposé gratuitement sur les appareils iOS à tous les joueurs abonnés aux service d’abonnement Apple Arcade. Le service qui possède plus de 200 jeux dont de grands hits classiques qui arrivent régulièrement mais aussi et surtout des nouveautés alléchantes comme Oceanhorn 2.

