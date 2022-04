Sonic Dash+ débarque sur Apple Arcade, sans achats intégrés ni publicités !

Sur l'App Store on retrouve de nombreux jeux gratuits, cependant ils incluent quasiment tous de la publicité et des achats intégrés pour vous permettre d'avancer plus vite dans le jeu. L'avantage d'un service comme Apple Arcade, c'est qu'il devient possible d'exclure tout ce qui pourrait vous pousser à dépenser de l'argent dans une application ainsi que la pollution publicitaire.

Bonne nouvelle pour les fans de Sonic, le compte Twitter d'Apple Arcade vient d'annoncer le lancement prochain de Sonic Dash+, une version améliorée de Sonic Dash déjà disponible dans l'App Store depuis plusieurs années.

Si le jeu est identique, il proposera une expérience sans achats intégrés, sans publicités et avec un mode... hors ligne !

Les joueurs retrouveront les traditionnels environnements 3D aux graphismes époustouflants ainsi que les parcours semés de pièges que devra parcourir le célèbre hérisson bleu.



Pour faire simple, Sonic Dash+ ce sera :

Vous l'aurez compris, Apple et Sega profitent de la visibilité qu'apporte Sonic 2 Le Film qui est actuellement à l'affiche dans tous les cinémas en France et à l'international.

Sonic Dash+ devrait être disponible en exclusivité pour les abonnés Apple Arcade dès le 8 avril.

Coming Soon to Apple Arcade: Sonic Dash+



Get ready to snatch those shimmering golden rings!



Join #Tails, #Knuckles, and of course #Sonic, in this blazing-fast runner on Friday.



⏰ Set a reminder for when it's available: https://t.co/xm2lfodXUU pic.twitter.com/Ti9qHH4sWP