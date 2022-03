Gear.Club Stradale aperçu lors du keynote sort bientôt sur Apple Arcade

Le keynote d'hier soir était, encore une fois, plein de messages subliminaux. Outre le bracelet jaune et le pull bleu de Tim Cook en hommage à l'Ukraine, la firme qui a présenté ses iPhone SE 3, iPad Air 5 et Mac Studio a également dévoilé furtivement un futur jeu pour son service Apple Arcade. Répondant au nom de Gear.Club Stadale, il s'agit d'un jeu de course automobile qui tire parti de la puce A15 des iPhone 13, iPad mini 6 et maintenant iPhone SE 3.

Gear.Club Stradale s'annonce sur Apple Arcade

Dans Gear.Club Stradale, vous allez vivre votre plus grand rêve : prendre de longues vacances dans une magnifique villa avec comme seul but de s’installer au volant des plus beaux bolides jamais crées.

Gear.Club Stradale est le dernier-né de la franchise de course à succès Gear.Club développée par Eden Games et viendra succéder à Gear.Club Unlimited et sa suite Unlimited 2 sur mobile et Switch. On peut voir une vidéo du jeu sur cette page Reddit.



La simulation automobile a donc été annoncée lors du keynote Apple du 8 mars, soit hier. Il permettra aux joueurs d'avaler le bitume italien, et ce avec jusqu'à cinq amis que vous pourrez affronter en prenant place dans des supercars de chez Bugatti, McLaren et Porsche.



Outre les courses classiques, le nouveau mode Carta Stradale propose des parties en coopération et un système d’échelle pour aider les clubs à atteindre le sommet des classements. Bien évidemment, chaque bolide peut être amélioré et personnalisé afin d'atteindre des chronos inavouables.



Gear.Club Stradale sera proposé gratuitement sur les appareils iOS à tous les joueurs abonnés aux service d’abonnement Apple Arcade. Le service qui possède plus de 200 jeux accueillera bientôt Monument Valley 2+ ou encore Alto's Adventure en tant que classiques.

Télécharger le jeu Gear.Club Stradale