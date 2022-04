Bientôt sur Apple Arcade : Moonshot, Prune+, Construction Simulator 2+ et Pro Snooker+

⏰ Il y a 6 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

Cela devient une habitude, Apple Arcade qui propose généralement un nouveau jeu par semaine, le vendredi, nous partage les nouveautés à venir sur la plateforme. Après Gear.Club et Sonic Dash+ qui arrivent ce vendredi, nous verrons bientôt Moonshot A Journey Home, Prune+, Construction Simulator 2+ et Pro Snooker & Pool 2022+ d'ici la fin avril.

6 nouveaux jeux en avril sur Apple Arcade

Pour ce mois-ci, Apple vient de révéler quatre jeux à venir pour Apple Arcade qui rejoindront le service aux côtés du Gear.Club Stradale et Sonic Dash+ qui sortent ce vendredi 8 avril, une superbe simulation automobile et le jeu de plateforme du hérisson bleu en 3D. Ces nouvelles annonces comprennent un jeu original d'Apple Arcade et trois grands jeux de l'App Store.

Pro Snooker & Pool 2022+

Suite au succès mondial rencontré par ses jeux, iWare Designs vous présente Pro Snooker & Pool 2022, probablement l’un des jeux de snooker et de billard les plus jouables et réalistes disponibles.



Le 15 avril, le titre payant rejoindra Apple Arcade sous le nom de Pro Snooker & Pool 2022+. Le jeu Pro Snooker & Pool initial a été beaucoup mis à jour au fil des ans, la version Pro Snooker & Pool 2022+ sera ainsi très complète avec de nombreux modes, une personnalisation poussée, un moteur physique réaliste et des visuelles en 3D à 60 images par seconde.

Télécharger le jeu Pro Snooker & Pool 2022+

Construction Simulator 2+

Construction Simulator 2, qui vous permet de créer votre propre entreprise de construction et de prendre le contrôle de plus de 40 véhicules, est disponible en tant que jeu payant avec des achats d'applications sur l'App Store. Construction Simulator 2+ rejoindra Apple Arcade sans achats in-app lorsqu'il arrivera le 15 avril.

Celui qui a été premier de l'App Store pendant des semaines dans plus de 66 pays reviendra au complet avec plus de 40 engins sous licence, 60 contrats à honorer et plus encore. Tout cela bien enrobé grâce à un moteur réaliste.

Télécharger le jeu Construction Simulator 2+

Prune+

Le superbe Prune de Joel McDonald rejoindra Arcade d'Apple en tant que grand jeu de l'App Store sous la forme de Prune+ le 29 avril également.



Prune est une lettre d'amour aux arbres. Un jeu sur la beauté et la joie de la culture. D'un toucher de doigt, faites pousser et taillez votre arbre à la lumière du soleil tout en évitant les dangers d'un monde hostile. Donnez vie à un paysage oublié et découvrez une histoire cachée profondément sous le sol.

Télécharger le jeu Prune+

Moonshot - A journey Home

Moonshot - A Journey Home de Noodlecake est le jeu original de l'Apple Arcade annoncé pour ce mois-ci, et il sortira le 22 avril. Ce jeu de réflexion basé sur la physique propose 126 niveaux dans 7 mondes où vous incarnez la Lune qui tente de rentrer chez elle.

En utilisant des manœuvres d'appui gravitationnel et des puzzles de navigation, aidez Lune à parcourir ce mystérieux univers pour enfin retrouver le chemin de la maison. Un jeu onirique pour toute la famille.

Télécharger le jeu Moonshot

Avant la sortie des jeux, vous pouvez consulter nos différents articles sur les sorties pour Apple Arcade, le service en illimité à 4,99€ par mois qui compte des tonnes de bons jeux à découvrir sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.