Pro Snooker & Pool 2022+ relance le billard sur Apple Arcade

⏰ Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Comme prévu, iWare Designs nous propose son excellent Pro Snooker & Pool 2022 sur Apple Arcade, en version "+". Le jeu de billard le plus apprécié du moment a été plébiscité pour ses environnements de jeu entièrement texturés et sa physique 3D réaliste qui permet une immersion à tous les amateurs du genre.

Pro Snooker & Pool 2022+ est disponible

L’interface intuitive de type « Pointer-et-cliquer » permet de se familiariser rapidement au jeu, tandis que les joueurs les plus exigeants pourront profiter d’un contrôle précis de la bille blanche pour exécuter des coups plus délicats incluant effet rétro, coulé, effets gauche et droite et massé. Si vous n'avez pas compris les derniers termes, c'est que vous êtes encore néophytes.



Que vous attendiez un jeu de snooker simple et amusant ou une véritable simulation, Pro Snooker 2022+ remplira largement son office. Pour cela, les développeurs proposent plusieurs niveaux de difficultés et d'assistance, tous les modes imaginables, la personnalisation des tables, des modes de jeu solo et multi en ligne, et plus encore, le tout en 60 images par seconde.



Fonctionnalités du jeu :

Traduit en anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe, turc, français canadien et espagnol américain.

Environnements texturés en 3D haute définition intégrale.

Physique 3D intégrale à 60 FPS.

Parties multijoueur en ligne gratuites

Parties multijoueur sur réseau local gratuites

Entraînement : apprenez à maîtriser tous les coups en jouant tout seul sans règles.

Partie rapide: faites une partie personnalisée contre un ami, un parent ou l’ordinateur.

Championnat : marquez le plus de points possibles dans des championnats de plus de 7 manches.

Tournoi : mettez vos nerfs à l’épreuve dans des tournois éliminatoires de 4 manches.

Configurez jusqu’à 3 profils de joueur et profitez du suivi de vos statistiques.

Chaque profil propose des statistiques complètes et un historique de progression.

Sélectionnez un degré de handicap grâce à 5 niveaux d’assistance à la visée et de guide de bille.

Sélectionnez votre caméra de ralenti préférée dans votre profil de joueur.

Progressez en passant de Débutant à Légende, mais faites attention à ne pas rétrograder.

Affrontez 25 adversaires électroniques sur plus de 5 niveaux de difficulté.

Tables entièrement personnalisables : choisissez parmi 100 combinaisons de finitions et de couleurs de tapis.

Jouez au snooker sur les tables rectangulaires réglementaires de 3 m et 3,65 m.

Jouez au billard sur les tables rectangulaires réglementaires de 2,15 m, 2,44 m et 2,75 m.

Testez votre talent sur les tables non réglementaires en formes de cercueil, trèfle, hexagone, L ou carré.

Jouez au snooker à 6 billes rouges, 10 billes rouges et 15 billes rouges avec règles WPBAS.

Jouez aux billards 8 Ball US, 9 Ball US, 10 Ball US et au Jeu de la noire avec règles WPA.

Jouez au Jeu de la 8 classique avec règles WEPF.

Billard 14/1 continu basé sur les règles WPA.

Billard rotation avec règles WPA.

Table de snooker bonus de 2,44 pour parties de billard.

Table chinoise de 8-Ball en bonus.

Choisissez parmi des caméras variées, avec vues 3D, Bande du haut et Surélevée.

Plus de 20 succès à collectionner localement ou via le Game Center.

Prenez des photographies et partagez-les par courriel ou sauvegardez-les sur votre appareil.

Aide et conseils disponibles en jeu.



Système requis :

Compatible avec iPhone, iPad, iPod touch et Mac.

Compatible avec le Game Center.

Télécharger le jeu Pro Snooker & Pool 2022+