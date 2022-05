Pro Darts 2022+ : une simulation pour les fans de fléchettes sur Apple Arcade

Annoncé en début de mois, Pro Darts 2022+ nous arrive enfin, en tout cas pour les abonnés Apple Arcade. Il s'agit du dernier titre de iWare Designs qui propose aussi des jeux comme Pro Snooker 2022+ sur la plate-forme. Vous l'aurez compris, on parle cette fois d'une simulation de fléchettes, un sport très populaire en Angleterre par exemple.

Découvrez Pro Darts 2022+

iWare Designs présente Pro Darts 2022; un des jeux de fléchettes les plus complets et faciles à jouer disponible sur téléphones portables.

Avec ses environnements en 3D entièrement texturés, des cibles personnalisées et spécialisées pour les types de jeu classiques ou moins connus, et des millions de combinaisons de fléchettes à créer, Pro Darts 2022 est le jeu complet qui convient aux joueurs occasionnels comme aux plus acharnés, notamment grâce à son gameplay à la Angry Birds. C'est très facile de commencer à jouer, mais évidement obtenir les meilleurs scores demandera du temps. Regardez le trailer vidéo :

Fonctionnalités du jeu :

Entraînement : progressez en jouant tout seul

Partie rapide : faites un match personnalisé contre un ami, un membre de votre famille ou l’ordinateur

Championnat : participez à des championnats sur 3, 5, 7 ou 9 tours et faites le plus gros score pour gagner

Tournoi : mettez vos nerfs à l’épreuve dans des tournois à élimination sur 4 tours

Configurez jusqu’à 4 profils de joueur uniques

Système de configuration de fléchettes offrant des millions de combinaisons de fûts, tiges, couleurs de tige, formes et textures d’ailette

Système d’assistance novateur pour apprendre à atteindre les doubles et triples les plus difficiles

3 niveaux de caméra sur la butée pour s’adapter à tous les styles de jeu

Système de classement de Débutant à Légende

28 adversaires contrôlés par l’ordinateur dont le nom peut être modifié

Plus de 10 cibles uniques, dont : Américaine, Fléchettes-Golf, Gros score, Quadro, Mini cible, Snooker, Yorkshire, Cinq et Cible simple, chacune proposant plusieurs options de coloris

Jouez au 301, 401, 501, 601, 701 et 1001 sur des tas de cibles personnalisées

Jouez à l’Horloge avec les variations spéciales Doubles et Triples

Jouez aux Fléchettes-Snooker sur trois cibles personnalisées et la cible standard

Jouez aux Fléchettes-Golf sur trois cibles personnalisées

Jouez en mode Cinq au 305, 405, 505, 605, 705 et 1005 sur la petite cible de Cinq London ou la grande cible de Cinq Ipswich

Jouez aux fléchettes Cricket

Contrôle intégral du nombre de sets et de manches par match

Modes de jeu multijoueur, y compris «Jouer en ligne», «réseau local» et «Passe-and-Play»

Plus de 25 succès à collectionner localement.

Suivez votre progression et vos succès en local dans la nouvelle salle des trophées en 3D

Le jeu est compatible avec les manettes sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. iOS 13 minimum est requis, comme tous les jeux Apple Arcade, ainsi qu'un abonnement au service. Localisé en anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe, turc, anglais américain, anglais canadien, français canadien et espagnol mexicain.

Télécharger le jeu Pro Darts 2022+