Wylde Flowers : une simulation agricole à découvrir sur Apple Arcade

Comme chaque vendredi ou presque, voici la nouveauté Apple Arcade de la semaine. Il s'agit cette fois d'une simulation agricole un peu spéciale nommée Wylde Flowers. Un titre original que vous ne trouverez pas ailleurs, en tout cas pas sur Android.

Wylde Flowers : une ferme pas comme les autres

Wylde Flowers du Studio Drydock se présente comme une simulation agricole magique. Vous incarnez Tara, une jeune fille qui doit reprendre la ferme de sa grand-mère et qui va utiliser ses pouvoirs pour la faire revivre et interagir avec les habitants, mais aussi explorer les environs de cette île rurale pas si calme que cela. Transformer la ferme familiale des Wylde en un paradis de productivité avec des légumes frais, des arbres fruitiers et d’adorables petits animaux est votre seul objectif. Avec votre baguette magique, vous pouvez agir sur de nombreux paramètres comme la météo, mais également vous transformer en chat. Oui, cette métamorphose a son utilité, vous verrez.

Regardez la bande-annonce de Wylde Flowers ci-dessous :

Outre une plastique soigneusement travaillée et des animations qui plairont à coup sûr aux enfants, Wylde Flowers c'est aussi des personnages attachants, entièrement doublées et qui possèdent tous un passé intriguant qui ne demande qu'à être percé. Vous pourrez lier des amitiés et plus si affinités, ce qui apporte de la variété dans le gameplay et augmente la durée de vie de cette simulation originale.



Si vous avez un abonnement Apple Arcade à 4,99€, vous pouvez télécharger gratuitement Wylde Flowers et ainsi découvrir l'île de Fairhaven et ses innombrables secrets sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Wylde Flowers