3 jeux Apple Arcade à venir : Bloons TD 6+, Bridge Constructor+ et Wylde Flowers

Il y a 3 heures

Jeux Vidéo iPhone

Medhi Naitmazi

Réagir



Après Hidden Folks+ sorti la semaine dernière, puis l'annonce de Gibbon : Beyond the Trees ce matin, voilà que le service Apple Arcade vient d'annoncer 3 nouveaux jeux à venir dans un avenir proche.



Si vous vous demandiez quand Apple allait reprendre sa marche en avant, le mois de février est la bonne réponse avec Wylde Flowers de Studio Drydock, Bloons TD 6+ de Ninja Kiwi Games et Bridge Constructor+ de Headup Games.

Un nouveau jeu par semaine en février

La fréquence de sortie des jeux Apple Arcade avait largement baissé depuis fin décembre, la société de Tim Cook revient à la charge avec un jeu par semaine en février. Outre Gibbon à la fin du mois, on trouvera donc trois autres jeux d'ici-là, un chaque vendredi.

Wylde Flowers

Le premier est la simulation agricole magique Wylde Flowers de Studio Drydock. Vous, Tara, reprenez la ferme de votre grand-mère et utilisez vos pouvoirs pour la faire revivre et interagir avec les habitants, mais aussi explorer les environs. Transformer la ferme familiale des Wylde en un paradis de productivité avec des légumes frais, des arbres fruitiers et d’adorables petits animaux est votre seul objectif.



Regardez la bande-annonce de Wylde Flowers ci-dessous :

Télécharger le jeu Wylde Flowers

Bloons TD6+

Bloons TD 6+ de Ninja Kiwi Games est une expérience classique de tower defense qui se démarque par son mode coopération à 4 joueurs, des boss, des cartes à thème et une tonne de possibilités tactiques.

Façonnez votre défense parfaite en combinant de super tours de singe, des améliorations, des héros et des aptitudes activées, puis faites éclater les Bloons envahisseurs jusqu'au dernier ! Profitez des formidables fonctionnalités en développement constant qui offrent un nombre infini d'heures de jeu du meilleur contenu de stratégie disponible.

On compte 57 cartes dessinées à la main, plus de 100 méta-améliorations qui apportent de la puissance lorsque vous en avez besoin, pour vous attaquer aux cartes difficiles et aux manches de jeu libre de niveau plus élevé, des défis et plus encore.

Télécharger le jeu Bloons TD 6+

Bridge Constructor+

Le dernier, mais non des moindres, se nomme Bridge Constructor+ de Headup Games est un excellent casse-tête qui consiste à construire des ponts à travers 40 niveaux dans des décors aussi réussis que variés. Simple ? Non, il faudra que votre pont résiste à différents tests, comme le passage de voitures ou de camions. Le choix des matériaux et le respect du budget sont évidemment des contraintes importantes.

Cette version Apple Arcade comprend les addons Trains et SlopeMania.

Télécharger le jeu Bridge Constructor+



Pour l'instant, la sortie de Wylde Flowers est prévue pour le 18 février, Bloons TD 6+ pour le 11 février et Bridge Constructor+ pour ce vendredi 4 février.