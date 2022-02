Gibbon: Beyond the Trees : le prochain titre de Broken Rules sur Apple Arcade

Le développeur Broken Rules n'est pas le plus prolifique des éditeurs mais chaque sortie compte. En effet, après Old Man's Journey en 2017 et ELOH de 2018, tous deux lauréats de l'Apple Design Award grâce à une magnifique expérience, voici la suite spirituelle : Gibbon : Beyond the Trees. Comme son nom l'indique, le nouveau titre à venir sur Apple Arcade se concentre sur une famille de gibbons, une espèce de singe extrêmement agile, qui se balance au sommet des arbres d'une jungle luxuriante et magnifique. Mais tout n'est pas si paisible pour les primates hominoïdes, l'Homme empiétant sur leur habitat naturel.

Gibbon: Beyond the Trees arrive bientôt sur Apple Arcade

Une magnifique nouvelle aventure par les développeurs d'Old Man's Journey et ELOH, deux fois primés à l'Apple Design Award, dans laquelle une famille de gibbons se retrouve perdue dans un monde dangereux qui la dépasse.

Regardez le trailer vidéo du jeu de Broken Rules :

Outre une esthétique à la Alto's Adventure qui nous avait épaté grâce à ses environnements à couper le souffle, l'éditeur autrichien a apporté un soin particulier à la création du système de mouvement dynamique du jeu, qui est basé sur la façon dont les gibbons se déplacent dans la vie réelle, la brachiation. Gibbon: Beyond the Trees comprendra un mode histoire ainsi qu'un mode sans fin généré de manière procédurale. Au-delà de divertir les joueurs, il tentera d'attirer l'attention sur des sujets environnementaux assez lourds comme la déforestation, le braconnage et le changement climatique. Ce sont là d'énormes menaces pour la population de gibbons à l'heure actuelle, et de nombreuses autres espèces.



Si vous êtes intéressé, sachez que Gibbon: Beyond the Trees sera d'abord lancé sur Apple Arcade le 25 février, puis sur Switch et PC plus tard dans l'année.

Télécharger le jeu Gibbon: Beyond the Trees