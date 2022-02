Gibbon: Beyond the Trees est disponible sur iPhone, iPad et Mac (Apple Arcade)

Comme attendu, le nouveau jeu Apple Arcade s'appelle Gibbon: Beyond the Trees, la nouvelle perle de l'éditeur Broken Rules qui nous avait épaté avec les excellents opus qu'étaient Old Man's Journey en 2017 et ELOH de 2018, tous deux lauréats de l'Apple Design Award grâce à une magnifique expérience. Comme son nom l'indique, le nouveau titre disponible sur Apple Arcade se concentre sur une famille de gibbons, une espèce de singe extrêmement agile, qui se balance au sommet des arbres d'une jungle luxuriante et magnifique, mais qui est menacé par l'Homme.

Gibbon: Beyond the Trees est jouable gratuitement sur Apple Arcade

Une magnifique nouvelle aventure par les développeurs d'Old Man's Journey et ELOH, deux fois primés à l'Apple Design Award, dans laquelle une famille de gibbons se retrouve perdue dans un monde dangereux qui la dépasse.

Regardez le trailer vidéo du jeu de Broken Rules :

Si son esthétique à couper le souffle nous rappelle des titres comme Alto's Adventure ou Badland, l'éditeur autrichien a apporté un soin particulier à la création du système de mouvement dynamique du jeu, qui est basé sur la façon dont les gibbons se déplacent dans la vie réelle. La brachiation est bien retranscrite à l'écran, que ce soit visuellement ou au niveau de la jouabilité. C'est là tout l'intérêt du jeu.



Gibbon: Beyond the Trees comprend un mode histoire ainsi qu'un mode sans fin généré de manière procédurale. Au-delà de divertir les joueurs, le studio de Vienne souhaite attirer l'attention sur des sujets environnementaux assez lourds comme la déforestation, le braconnage et le changement climatique. Ce sont là d'énormes menaces pour la population de gibbons à l'heure actuelle, et de nombreuses autres espèces.



Voici les caractéristiques clés :

Traversez la jungle comme un véritable gibbon, en utilisant les mouvements dynamiques et fluides de la brachiation, le balancement de branche en branche pratiqué par les singes.

Maîtrisez des acrobaties ; faites-vous attraper en plein saut par un autre gibbon qui vous lancera dans les airs.

Une aventure émouvante d'une famille de gibbons qui essaye de survivre malgré la menace humaine envahissante.

Plongez dans un récit d'une heure en mode histoire, ou courez vers la liberté à travers une jungle générée en temps réel en mode libération.

De superbes graphismes 2D peints à la main qui donnent vie à un monde qui disparaît rapidement.

Explorez des environnements variés, des jungles sauvages de l'Asie du Sud-Est au monde humain trépidant qui l'entoure.

Gibbon: Beyond the Trees traite de sujets environnementaux difficiles, mais d'actualité, notamment la déforestation, le braconnage et le changement climatique.

Gibbon: Beyond the Trees est disponible gratuitement sur iPhone, iPod, iPad, Apple TV et Mac pour tous les joueurs qui ont un abonnement Apple Arcade à 4,99€ ou Apple One à partir de 14,95€.



Sachez enfin que Gibbon: Beyond the Trees sera bientôt également lancé sur Switch et PC plus tard dans l'année.

Télécharger le jeu Gibbon: Beyond the Trees