Apple présente les jeux à venir en 2023 sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV

C'est un secret de Polichinelle, Apple a invité quelques membres de la presse américaines (ainsi que les incontournables influenceurs) pour donner un aperçu des jeux qui arriveront sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac cette année.



Tom's Guide, CNN ou encore NothingButTech ont assisté à l'événement qui "a permis de tout présenter, de la vaste gamme d'Apple Arcade sur Apple TV à The Medium fonctionnant en mode natif sur Mac, en passant par les jeux de fitness inventifs de l'Apple Entrepreneur Camp" et autre COD Warzone Mobile.

Un premier évènement Apple en personne

Bien que rare, ce genre d'évènement a déjà eu lieu à plusieurs reprises par le passé. Ces rendez-vous visent généralement à donner à la presse et aux influenceurs une expérience plus intime et pratique des nouveaux produits. Apple dispose d'un site dédié à New York où elle organise occasionnellement des séances d'information privées sur des sujets bien précis.



Mais cette fois, tout était axé sur les jeux vidéo. Une poignée de développeurs du secteur étaient également présents pour montrer ce qui est sur leur feuille de route autour des plateformes Apple.

On commence avec le YouTubeur Jacklyn Dallas, alias NothingButTech, qui a raconté son expérience dans un post Instagram dans la foulée :

Hier, j'ai assisté à un événement Apple qui m'a vraiment laissé TELLEMENT inspirée et excitée !!!!.



Il s'agissait d'un groupe de développeurs qui créent des applications pour l'arcade Apple et le Mac. Les jeux sont si spéciaux pour moi parce qu'ils peuvent transcender les différences culturelles et qu'ils sont basés sur la narration et le plaisir.



Les développeurs ont également fait preuve d'une passion contagieuse pour leurs nouveaux lancements, ce qui m'a fait le plus grand bien :)

Selon elle, les jeux présentés par Apple lors de l'événement de cette semaine sont les suivants :

Mike Andronico, de CNN, également invité, a relaté cette journée sur CNN Underscored. Pour lui, "2023 s'annonce comme une grande époque pour être un joueur Apple", notamment grâce à l'impressionnant Call of Duty : Warzone, qui sera disponible sur iPhone plus tard cette année :

Le dernier jeu Call of Duty d'Activision est superbe et tourne à 120 images par seconde sur un iPhone 14 Pro Max - le téléphone haut de gamme actuel d'Apple - bien qu'il soit optimisé pour fonctionner sur les dernières générations d'iPhone. J'ai remarqué que l'appareil chauffait pendant mon temps de jeu et, plus inquiétant encore, le jeu a planté complètement à la fin d'un match intense. Activision n'a pas hésité à préciser qu'il s'agissait d'une préversion, alors espérons que ces bugs seront corrigés pour éviter tout voyage accidentel au goulag.

Cependant, la claque est venue de The Medium. Apple a présenté ce jeu vidéo d'horreur psychologique développé par Bloober Team en 4K sur un nouveau Mac mini M2 :

J'ai fait une démonstration de The Medium sur un nouveau Mac Mini M2, et le jeu était aussi beau que dans mes souvenirs sur mon PC tout équipé à la maison - un PC équipé d'une carte graphique Nvidia RTX 3080 haut de gamme, remarquez bien. Les cinématiques sombres du jeu tournent à une résolution 4K immersive et à ce qui semble être au moins 60 images par seconde (c'est-à-dire que c'est agréable et fluide), et bien que j'aie remarqué un bégaiement occasionnel une fois que nous sommes entrés dans le jeu en double réalité, le jeu s'est maintenu de manière impressionnante pendant les coupes et les séquences d'action intensives en écran partagé. Bien que le développeur Bloober Team n'ait pas été en mesure de donner des chiffres précis sur les performances, la société a indiqué que le jeu avait été testé sur des Mac équipés de moteurs M1 et M2, et qu'il devrait fonctionner correctement même sur le MacBook Air 2020 de base. Cela peut être attribué en partie à la technologie Metal d'Apple, qui utilise des logiciels intelligents pour optimiser les jeux pour les appareils Mac à la volée.

Marshall Honorof, de Tom's Guide, y est allé de son commentaire. Pour lui, c'était "un événement de presse mettant en lumière les dernières avancées du fabricant de l'iPhone en matière de jeux". Et encore une fois, COD Warzone Mobile a épaté la galerie :

Call of Duty : Warzone Mobile était l'un des jeux présentés lors d'un événement presse Apple mettant en avant les dernières avancées du fabricant d'iPhone en matière de jeux. La société a tout présenté, de la vaste gamme d'Apple Arcade sur Apple TV à The Medium fonctionnant en mode natif sur Mac, en passant par les jeux de fitness inventifs de l'Apple Entrepreneur Camp.



En fait, Call of Duty : Warzone Mobile était une sorte de curiosité à cet égard. Il n'a pas été conçu par Apple, il n'est pas exclusif à iOS et il ne fait pas partie d'Apple Arcade. Mais il constitue une vitrine parfaite pour montrer à quel point iOS peut faire tourner des jeux mobiles, et comment ces jeux commencent à surmonter les limites de leur plateforme.

Depuis le début de la transition d'Intel vers Apple Silicon (ARM), Apple ne cesse de pousser les clients et les développeurs de jeux en présentant ses appareils comme des plateformes de jeux. Que ce soit l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV ou le Mac désormais, tous possèdent la même architecture, puissante et facile à exploiter, bien aidé par les API spécifiques comme Metal d'Apple.



Après Resident Evil Village fin 2022, le Mac s'apprête à accueillir des titres AAA comme No Man's Sky, The Medium et bien plus encore.



Quel est le jeu qui vous manque le plus sur Mac actuellement ?