Le Mac mini M2 Pro émule en 4K : PPSSPP, AetherSX2, RPCS3, Dolphin, CEMU...

Jusqu'à récemment, les émulateurs sur Mac étaient un sujet délicat. Souvent anecdotiques, ils avaient du mal à tourner et peu de développeurs y consacraient du temps. Mais depuis le passage des puces Intel aux processeurs Apple Silicon basés sur ARM, c'est presque un rêve. Les plus grands émulseurs PlayStation et Nintendo ont été portés avec des résultats spectaculaires, ce que vient confirmer le tout nouveau Mac mini m2 Pro, que l'on a qualifié de meilleur ordinateur de bureau Apple.



Depuis les MacBook M1 sortis fin 2020, nous avons proposé des tutos pour jouer à la PS2 sur Mac, à la GameCube sur Mac ou encore à la Switch sur Mac. Retrouver Mario Kart, Zelda, Luigi, Metal Gear, Gran Turismo et autre exclusivité est un vrai régal, mais qu'en est-il avec les dernières puces M2 Pro ?

Il a testé tous les émulateurs sur Mac M2 Pro

Avec l'arrivée de la puce M2 Pro dans les gammes Mac mini et MacBook Pro début janvier, les émulateurs de consoles peuvent fonctionner sous macOS dans des résolutions encore plus élevées avec des textures plus nettes que jamais.

Le rétro a, plus que jamais, le vent en poupe, en attestent les efforts déployés par Sony et Nintendo pour permettre de retrouver des titres des précédentes consoles moyennant un abonnement. Une décision plébiscitée par les fans, bien qu'il manque toujours certains classiques. C'est en tout cas une bonne nouvelle après la fermeture des services eShop pour la Wii et PS3 / Vita par Sony.



Comme les constructeurs historiques, des développeurs talentueux font tout pour faire revivre les anciens jeux en développant des émulateurs. Leur but est de recréer l'expérience de ces anciens systèmes, vous permettant de jouer à des classiques sans avoir besoin d'une cartouche ou d'un disque. Il y a les problèmes de propriété des jeux si vous n'avez pas une copie originale chez vous, mais les émulateurs sont, pour la plupart, une bonne chose pour s'assurer que les vieux jeux ne disparaissent pas.

C'est justement ce qu'a voulu testé la chaîne ETA PRIME sur YouTube, qui essaie une série d'émulateurs sur des ordinateurs de poche, des PC, des iPads et des Mac. Sa toute dernière vidéo présente le Mac mini M2 Pro exécutant un tas d'émulateurs, de la PlayStation 2 à la Nintendo Wii. On retrouve par exemple PPSSPP, Dolphin, CEMU, AetherSX2 ou encore RPCS3.



Les résultats sont impressionnants. Outre de faire tourner la plupart des jeux en 4K, de God of War à Metal Gear, en passant par F-Zero GX, Mario Kart 8, Teckel 6 ou Demon's Souls été testés sur le Mac sans aucun problème. Mieux, même en 8K, il n'y a aucun ralentissement, et cela juste avec la puce M2 Pro.



Quand on sait que le Silicon d'Apple contient presque tout un système sur une puce, à l'exception du stockage, c'est tout simplement incroyable de voir à quel point les puces ont déjà progressé. Il n'y a plus besoin de carte graphique dédiée ou de RAM séparée. D'ailleurs, Apple a annoncé l'arrivée de jeux AAA directement sur Mac comme Resident Evil Village et bientôt No Mans Sky.



Si vous êtes du genre à utiliser des émulateurs et que vous voulez un Mac, réfléchissez aux modèles M2 Pro ou même M1 Pro / Max ou Ultra. Ils ont des GPU de grande qualité, largement capables de faire tourner les meilleurs titres. Le dernier émulateur en date à être compatible est d'ailleurs RPCS3, un émulateur de PlayStation 3. Les titres commencent à affluer, de quoi accueillir bientôt un certain Metal Gear Solid 4 par exemple. On parle également de Spine pour PS4 et Yuzu pour Switch.



Voici la vidéo en question :