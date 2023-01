Les M2 Pro / M2 Max comparées aux autres puces Apple (M1, A16, A15 et A14)

Apple a encore étonné le grand public avec ses dernières puces M2 Pro et M2 Max que l'on retrouve notamment dans les nouveaux MacBook Pro 2023. Alors que nous avions vu les benchmarks du processeur M2 Pro, puis de sa variante M2 Max, qu'en est-il de leurs performances quand on est les compare avec d'autres puces Apple ? La réponse est juste ci-dessous, avec un comparatif de tous les processeurs encore vendus par Apple à date, soit la M1 des Mac et iPad, mais aussi la puce A16, A15 et A14.

La nouvelle génération de puce Apple

Apple a dévoilé les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max, lors du lancement du nouveau Mac mini 2023 et des derniers MacBook Pro 2023.

M2 Pro met à l'échelle l'architecture de M2 pour offrir un processeur jusqu'à 12 cœurs et un GPU jusqu'à 19 cœurs, ainsi que jusqu'à 32 Go de mémoire unifiée rapide. M2 Max s'appuie sur les capacités de M2 Pro, y compris un GPU jusqu'à 38 cœurs, le double de la bande passante de la mémoire unifiée, et jusqu'à 96 Go de mémoire unifiée. Ses performances par watt, les plus élevées du secteur, en font la puce la plus puissante et la plus économe en énergie au monde pour un ordinateur portable professionnel. Les deux puces sont également dotées de technologies personnalisées améliorées, notamment un moteur neuronal à 16 cœurs plus rapide et le puissant moteur multimédia d'Apple.

Johny Srouji, senior vice president of Hardware Technologies d'Apple, avait alors ajouté :

Seule Apple construit des SoC comme M2 Pro et M2 Max. Ils offrent des performances professionnelles incroyables et une efficacité énergétique à la pointe de l'industrie. Avec un processeur et un GPU encore plus puissants, la prise en charge d'un système de mémoire unifié plus vaste et un moteur multimédia avancé, M2 Pro et M2 Max représentent des avancées étonnantes dans le domaine du silicium Apple.

Bien que les puces soient toujours construites sur une architecture en 5 nm (mais via un processus amélioré), Apple affirme que le M2 Pro intègre 40 milliards de transistors, soit près de 20 % de plus que le M1 Pro et deux fois plus que la puce M2 de base. Le M2 Max porte ce chiffre à 67 milliards de transistors.



Ainsi, la M2 Pro est censée être 40 % plus rapide que la M1 Pro, et 80 % plus rapide que la puce Core i9 haut de gamme du dernier MacBook Pro 16 pouces alimenté par Intel.

Un comparatif maison

Nos confrères de Macworld se sont amusés à comparer les nouvelles puces avec leurs prédécesseurs sur Mac, mais aussi avec toutes les autres puces Apple Silicon actuelles. On les trouve sur l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14, l'iPhone 13 et l'iPhone 12, notamment.



Si les derniers Mac en date sont en première place de ce classement, suivis d'un mélange d'iPads et d'iPhones, en revanche certains résultats sont intéressants : les propriétaires de l'iPad Pro peuvent dire que leur tablette est à peu près aussi rapide qu'un MacBook Air et ce ne serait pas exagéré. De même, on se rend compte que la différence de performances entre l'iPhone SE à 559 euros et l'iPhone 14 à 1019 euros est loin d'être évidente, en tout cas bien moindre que l'écart de prix.



Voici le tableau en multi-coeur sur Geekbench 5 :