Apple dévoile les puces M2 Pro et M2 Max avec jusqu'à 96 Go de RAM

Pour justifier ses nouveaux Mac mini 2023 et MacBook Pro 2023, Apple a présenté ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max 20 à 30% plus rapides que les versions M1 équivalentes.



L'occasion de découvrir les nouveautés et caractéristiques détaillées de ses processeurs maisons.

Puce M2 Pro

La puce M2 Pro est construite à l'aide d'un processus 5 nm de deuxième génération et offre 20 % de transistors en plus que la M1 Pro et le double de la puce M2. Les performances des CPU multithreads sont jusqu'à 20 % plus rapides que celles du M1 Pro, et Apple affirme que certaines applications comme Photoshop et Xcode peuvent exécuter des charges de travail lourdes beaucoup plus rapidement. Le processeur offre également 200 Go/s de bande passante mémoire unifiée et jusqu'à 32 Go de mémoire comme son prédécesseur.



Le GPU du M2 Pro peut être configuré avec jusqu'à 19 cœurs graphiques - trois de plus que dans le M1 Pro - et il inclut un cache L2 plus important. En conséquence, les graphismes sont jusqu'à 30 % plus rapides que sur le M1 Pro. De quoi faire le bonheur des joueurs et des créatifs professionnels.

Puce M2 Max

La puce M2 Max comporte le même processeur à 12 cœurs que le M2 Pro, mais offre un GPU plus puissant avec jusqu'à 38 cœurs et un cache L2 plus grand. Cette puce offre des vitesses graphiques jusqu'à 30 % supérieures à celles du M1 Max. Le M2 Max contient également 10 milliards de transistors de plus que le M1 Max et peut être configuré avec jusqu'à 96 Go de mémoire unifiée, un chiffre impressionnant qui devrait se traduire par une facture très salée. Apple affirme que le M2 Max est la puce la plus puissante et la plus efficace au monde pour un ordinateur portable professionnel.



Ces puces sont également plus économes en énergie et permettent une meilleure autonomie sur les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ces derniers atteignent désormais 22 heures. Les deux puces comprennent le moteur neuronal 16 cœurs de nouvelle génération d'Apple, des moteurs multimédia dédiés, un processeur de signal d'image de nouvelle génération pour une meilleure réduction du bruit et une meilleure qualité d'appareil photo, ainsi que le Secure Enclave de nouvelle génération.

Voilà, vous savez tout sur les nouvelles puces M2 Pro / M2 Max. On attend désormais la puce M2 Ultra.