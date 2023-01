MacBook Pro 2023 : voici les avis des médias et influenceurs qui l'ont testé

Dès demain, Apple donnera le feu vert aux revendeurs et à ses Apple Store en France pour commencer à vendre les nouveaux MacBook Pro avec la puce M2 Pro et M2 Max. Décrits comme des monstres de performances accompagnés d'une plus grande autonomie, les nouveaux Mac vaut-ils vraiment le coup ? Plusieurs médias américains ont publié leur avis sur les futurs MacBook Pro !

Voici les premières impressions sur les MacBook Pro 2023

Comme à son habitude, Apple cherche à créer un buzz et à faire parler de ses produits dans les médias et sur les chaînes YouTube des influenceurs juste avant le lancement de nouveaux produits. La disponibilité imminente des MacBook Pro 2023 n'échappe pas à la règle, car on retrouve déjà énormément de tests des nouveaux MacBook Pro en ligne.



Avec 20% de gain en performance pour le CPU et 30% pour le GPU, est-ce que les nouveaux MacBook Pro ont réellement réussi à impressionner les premières personnes dans le monde qui ont eu l'occasion de le toucher ?

La réponse est oui. Les retours sont très positifs !

on retrouve chez ce média un certain regret par rapport au design, rien n'a changé à l'extérieur, Apple a préféré tout miser sur les composants internes et les technologies adoptées. Le journaliste derrière le test note des performances réseau

grâce au Wi-Fi 6E qui est pris en charge par le nouveau MacBook.

L'avis d'Engadget : le média a réalisé plusieurs Geekbench comparatives et le nouveau MacBook Pro 14 pouces de 2023 s'est imposé très largement en tête . On note la rapidité hallucinante de l'encodage vidéo, le journaliste explique avoir attendu seulement 31 secondes pour transcoder un clip 4K d'une minute en 1080p.

Autre atout, c'est l'écran Liquid Retina MiniLED, Engadget a été bluffé par la luminosité et la qualité d'affichage sur les contenus HDR.

Le média en a profité pour réaliser des Geekbench et on retrouve une nette avance du MacBook Pro 16 pouces M2 Max comparé aux autres MacBook Pro et Air.

Les YouTubers ont également été nombreux aujourd'hui à publier leur vidéo de présentation des nouveaux MacBook Pro et Mac mini. On retrouve la vidéo de iJustine, Marques Brownlee ou encore Krystal Lora. Dans les tests, l'écran revient souvent pour sa qualité exceptionnelle, l'autonomie est mise en avant et les performances sur diverses tâches sont décrites comme étant largement meilleures.

