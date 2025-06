Apple propose les Mac Studio M3 Ultra et M4 Max en recondtionné

Décidément, Apple ne cesse de multiplier les bonnes affaires pour les amateurs de la marque à la pomme ! Si vous guettiez un Mac Studio de dernière génération sans faire exploser votre budget, sachez que les versions équipées des puissantes puces M3 Ultra et M4 Max viennent tout juste d’apparaître sur le Refurb Store officiel d’Apple. L’occasion idéale d’accéder à des machines haut de gamme à prix allégé, sans faire l’impasse sur la qualité ou la garantie.

Des configurations musclées à prix cassé

Le Mac Studio s'est rapidement imposé comme une référence pour les créateurs, développeurs et prosumers grâce à sa compacité et à sa puissance, notamment avec l'arrivée des puces Apple Silicon. Désormais, il devient plus accessible via l'offre reconditionnée d'Apple. Par exemple, le modèle M3 Ultra, doté d'un CPU 28 cœurs, d'un GPU 60 cœurs, de 96 Go de mémoire et de 1 To de stockage, descend à 4 249 € au lieu de 4 999 €, soit une économie de 750 €. De quoi séduire les professionnels exigeants qui ont besoin d'une station de travail à la fois discrète et surpuissante.

Quant au Mac Studio M4 Max, il affiche un CPU 14 cœurs, un GPU 32 cœurs et 512 Go de stockage pour 2 119 € au lieu de 2 499 €. De quoi s'offrir une machine très performante, pensée notamment pour la création graphique ou la vidéo, sans sacrifier la tranquillité d'esprit liée à l'achat sur l'Apple Store.



Notez que des nombreuses configurations RAM et stockage existent mais que les stocks viennent et vont à la vitesse de l'éclair. N'hésitez pas à consulter ces pages régulièrement si vous cherchez une configuration particulière :

Une alternative fiable et moins chère

L'intérêt d'opter pour un Mac reconditionné chez la marque à la pomme n'est plus à prouver : les machines sont intégralement testées, nettoyées et inspectées, puis bénéficient d'une garantie d'un an, extensible avec AppleCare+. Apple s'engage sur un niveau de qualité quasi identique au neuf, la seule différence notable étant l'emballage plus sobre.

Pour l'instant, aucun MacBook Air M4 n'est disponible en reconditionné, mais la gamme Mac Studio reste une valeur sûre pour ceux qui cherchent la performance brute. Pour les adeptes de Mac fixes, les Mac Mini M4 sont disponibles avec de belles réductions et couvriront les besoins de 90% des personnes. À surveiller régulièrement, car les stocks varient beaucoup et les meilleures configurations s'envolent vite – preuve du succès de cette formule !