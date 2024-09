Les puces Apple Silicon vont être produites et emballées aux États-Unis

"Dynamiser l'économie américaine", voici l'une des promesses d'Apple envers le gouvernement de Donald Trump et renouvelées face à celui de Joe Biden. Consciente de son impact sur l'économie de son pays natal, la firme de Cupertino a décidé d'investir 430 milliards de dollars sur 5 ans. Aujourd'hui, Apple annonce un nouveau plan pour cet ambitieux objectif.

Les puces Apple Silicon made in USA

Apple a récemment fait une annonce majeure qui renforce son engagement envers la fabrication aux États-Unis. L'entreprise a révélé qu'elle serait le premier et le plus grand client de la toute nouvelle usine d'emballage de puces située à Peoria, Arizona, exploitée par Amkor Technology, une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans l'assemblage et l'emballage de semi-conducteurs.



Jeff Williams, directeur de l'exploitation d'Apple, a déclaré dans le communiqué de presse que pour Apple, le Made in USA était bien plus important qu'on pourrait le penser :

Apple est profondément engagée dans l'avenir de la fabrication américaine et nous continuerons à étendre notre investissement ici aux États-Unis. Le silicium Apple a débloqué de nouveaux niveaux de performance pour nos utilisateurs, leur permettant de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire auparavant et nous sommes ravis que le silicium Apple soit bientôt produit et emballé en Arizona.

Le partenariat entre Apple et Amkor n'est pas nouveau, les deux entreprises collaborent depuis plus d'une décennie et les puces d'Amkor sont largement utilisées dans tous les produits Apple. Cette nouvelle étape marque la prochaine phase de leur partenariat, avec un plan commun visant à construire la plus grande usine d'emballage avancé externalisée en Amérique.



Sur le plan financier, Amkor prévoit d'investir environ 2 milliards de dollars dans ce projet d'usine d'emballage de puces Apple Silicon. Une fois l'usine opérationnelle, elle devrait employer plus de 2 000 personnes, ce qui contribuera de manière significative à l'économie locale de l'Arizona qui est touché par un fort taux de chômage depuis plusieurs années.



Cette décision d'Apple de produire et d'emballer ses puces Silicon aux États-Unis s'inscrit dans le cadre de l'engagement global de l'entreprise envers l'économie américaine. En 2021, Apple a annoncé son intention d'investir 430 milliards de dollars dans l'économie américaine sur cinq ans. Cet engagement inclut des dépenses directes avec des fournisseurs américains, des investissements dans des centres de données, des dépenses en capital aux États-Unis et d'autres dépenses nationales. À ce jour, Apple est en voie d'atteindre cet objectif ambitieux, montrant ainsi son engagement continu envers le renforcement de l'industrie et de l'emploi aux États-Unis.