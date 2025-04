Apple veut assembler des iPhone aux États-Unis, mais attend des robots

Apple ambitionne de rapatrier une partie de la fabrication de ses iPhone aux États-Unis. Mais pour concrétiser ce projet, l’entreprise attend une avancée clé : des bras robotiques suffisamment performants pour automatiser l’assemblage.

La robotique pour diminuer les coûts de production

Apple envisage de produire des iPhone sur le sol américain, mais se heurte à un obstacle technologique : l’automatisation. Selon Howard Lutnick, secrétaire au Commerce de l’administration Trump, Tim Cook aurait exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour une production nationale, tout en soulignant la nécessité de bras robotiques capables de répondre aux standards de précision d’Apple.

Aujourd’hui, près de 90 % des iPhone sont assemblés en Chine. Face aux tensions commerciales sino-américaines, l’entreprise accélère son recentrage. Apple prévoit de déplacer une partie de sa production vers l’Inde d’ici fin 2026, notamment pour alimenter le marché américain. Foxconn et Tata, partenaires clés d’Apple, ont déjà commencé à intensifier leurs livraisons depuis l’Inde, atteignant récemment 2 milliards de dollars d’exportations vers les États-Unis.

Malgré cette dynamique, Apple semble toujours intéressée par une base de production américaine. Le PDG Tim Cook aurait déclaré que la dépendance à la main-d’œuvre étrangère représente le plus grand risque pour l’entreprise. Toutefois, fabriquer des iPhone aux États-Unis coûterait environ trois fois plus cher qu’en Chine, selon plusieurs experts. De plus, le pays manque actuellement de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de l’assemblage électronique.

Pour répondre à ce défi, l’administration Trump mise sur un vaste plan de relance industrielle de 500 milliards de dollars, visant à favoriser la fabrication locale. Apple, de son côté, attend que les solutions robotiques atteignent un niveau de performance suffisant pour envisager une automatisation complète des chaînes de montage aux États-Unis. En attendant, l’Inde s’impose comme l’alternative la plus réaliste, à la fois pour sa main-d’œuvre qualifiée et pour son alignement stratégique avec les objectifs de diversification d’Apple.