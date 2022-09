Apple augmente le prix de l'iPhone SE 2022 à 559 euros

Alors que toute l'attention est concentrée sur les nouveaux iPhone 14, le téléphone d'entrée de gamme d'Apple vient de devenir un peu plus cher en Europe. L'iPhone SE 3, dont on avait prédit qu'il aiderait à faire basculer un milliard d'utilisateurs d'Android, est un peu plus cher depuis ce mercredi. Comme les AirPods 3.

Cher iPhone SE 3

En effet, l'iPhone SE 3 est maintenant vendu à 559 euros, alors qu'il était avant l'événement à 529 euros - soit 30 euros de plus. La raison pour laquelle Apple a augmenté le prix est probablement due à la hausse de l'inflation qui frappe tout le continent. En outre, la monnaie de l'UE est plus proche du dollar américain que jamais.

C'est un fait rare en France, qui touche également le Royaume-Uni, la Suisse, l'Allemagne et autre.



Voilà qui ne devrait pas aider le petit iPhone à faire décoller les ventes, d'autant que son prix avait déjà été gonflé de 40 euros par rapport à l'iPhone SE 2020 dont il hérite une bonne partie des composants. On passe ainsi en quelques mois d'un appareil à 489 euros à un téléphone à 559 euros.



Pour mémoire, l'iPhone SE 3 est doté de la puce A15, comme les iPhone 13, de 4 Go de RAM et d'un modem 5G. Sans oublier un verre de protection très solide comme les plus modèles les plus hauts de gamme ainsi qu'une amélioration notable sur l'appareil photo arrière qui profite de Deep Fusion, de Smart HDR 4 et des styles photographiques.



Si vous voulez vous procurez un iPhone SE 2022 au meilleur prix, foncez :

