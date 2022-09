Apple résume les nouveautés des iPhone 14 et iPhone 14 Pro en vidéo

Apple a publié une vidéo de neuf minutes présentant l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. La visite guidée par un employé Genius précède la disponibilité des précommandes en ligne, qui seront lancées demain. De quoi voir les appareils "en vrai", mais aussi rappeler les nouveautés qu'ils intègrent.

Filmée dans l'Apple Store de la 5e Avenue à New York, la visite met en évidence les quatre tailles disponibles, les nouveaux coloris, mais aussi les nouvelles fonctions de l'appareil photo comme le mode Action, les personnalisations de l'écran de verrouillage, l'affichage permanent de l'iPhone 14 Pro, la nouvelle encoche Dynamic Island, la puce A16 Bionic, la détection des accidents, etc.

Apple suggère que la vidéo aidera les utilisateurs à choisir l'iPhone qui leur convient le mieux.

Trouvez le nouvel iPhone 14 qui vous convient. Nous nous sommes rendus à Big Apple pour vous présenter toutes les grandes nouveautés concernant l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Nous allons explorer les nouveaux modèles et passer en revue toutes les nouvelles fonctionnalités, tailles et couleurs disponibles.