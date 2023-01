Apple publie une nouvelle vidéo pour vanter les mérites du mode action des iPhone 14

Apple propose sur la totalité de la gamme iPhone 14 une nouveauté fantastique pour les enregistrements vidéos : le mode action. Dans une vidéo récemment publiée sur YouTube, Apple explique ce que vous apportez cette nouveauté, vous allez voir, elle est bénéfique pour un type de vidéo bien précis !

Le mode action

Grâce à l'utilisation du mode action, il est possible d'obtenir des images plus fluides et stables de sujets en mouvement, tels que des athlètes, qui nécessiteraient normalement un équipement coûteux pour les suivre. Apple a créé le mode action pour que les utilisateurs puissent avoir le même niveau de stabilisation vidéo qu'avec un cardan, simplement en tenant le téléphone dans leurs mains.

Dans la publicité, une femme enregistre une vidéo (avec le mode action) de son enfant qui fait la course. Elle va prendre l'initiative de courir à la même vitesse que son enfant en tenant son iPhone d'une façon très instable. Selon Apple, le mode action est conçu pour corriger d'une manière exceptionnelle les séquences qui n'ont aucune stabilité. Dans le spot publicitaire, Apple montre comment l'utilisatrice filme et quel est le résultat, c'est impressionnant !



En novembre dernier, Apple avait déjà diffusé une publicité sur le mode Action, il s'agit de la deuxième publicité consacrée à cette fonctionnalité. Autrement dit, Apple souhaite vraiment que cette nouveauté soit plus connue et utilisée par les propriétaires des iPhone 14 !

Comment activer le mode Action avec votre iPhone 14 ?

Dans un premier temps, il faut que vous ayez au minimum un iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max pour profiter de ce mode Action qui optimise la fluidité des images enregistrées.

Voici le chemin à suivre pour activer le mode sur la vidéo que vous vous apprêtez à filmer :

Ouvrez l'application Appareil Photo sur votre iPhone

Glissez vers Vidéo

Glissez votre doigt du bas vers le haut

Appuyez sur l'icône du bonhomme qui court (en bas à droite)

Sélectionnez "Action activée"

Enregistrez votre vidéo

R.I.P Leon

Autre vidéo publiée aujourd'hui par Apple, c'est la présentation de l'une des grandes nouveautés d'iOS 16 : l'annulation de l'envoi d'un iMessage. Dans ce spot publicitaire, un homme s'aperçoit que son lézard de compagnie est allongé sur le dos, les pattes en l'air, tout indique qu'il est mort. Il prend son iPhone pour envoyer un message à un proche afin de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Dès que l'iMessage est envoyé, le lézard va soudainement se remettre à bouger. L'utilisateur de l'iPhone est immédiatement surpris et annule rapidement l'iMessage qui avait été récemment expédié.