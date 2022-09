Apple vante les mérites de l'appareil photo de l'iPhone 14 Pro dans une publicité

Comme à chaque génération d'iPhone, Apple boost les performances et la qualité des photos et vidéos prises avec l'iPhone. Quand on revient 10 ans en arrière, il était facile de faire la différence entre un smartphone et un appareil photo ou une caméra professionnelle, aujourd'hui cela est devenu plus difficile, Apple le sait et n'hésite pas à l'exprimer dans ses campagnes marketing. Dans une récente publicité de 1:08, Apple présente l'ensemble des nouveautés côté photo et vidéo.

1 minute et 8 secondes pour vendre du rêve

L'iPhone n'est peut-être pas réputé pour avoir le meilleur zoom pour les photos, mais le dernier smartphone d'Apple est une véritable pépite pour les photos et vidéos, quelles que soient les conditions. Dans un récent spot publicitaire, Apple mentionne plusieurs nouveautés qui ont été incluses avec les iPhone 14 Pro :

L'appareil photo principal de 48 mégapixels

Le mode cinématique

Les options de zoom

Le mode action pour fluidifier au maximum les mouvements

La publicité d'Apple met en scène un réalisateur qui utilise l'iPhone 14 Pro pour enregistrer diverses scènes passionnantes, notamment un poulet qui court dans une rue à côté d'un restaurant, une scène de combat dans la cuisine d'un restaurant, un numéro de danse, une animation stop-motion, une poursuite en véhicule et en hélicoptère... La publicité se termine avec une phrase courte et simple : "Notre appareil photo le plus Pro de tous les temps". Un message qui montre que l'iPhone 14 Pro a de sérieux arguments pour les personnes qui apprécient tourner des vidéos et prendre des photos.