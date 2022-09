Les photos 48 mégapixels de l'iPhone 14 Pro pèsent 80 Mo

Si vous avez l'intention d'exploiter le nouveau système d'appareil photo de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max en utilisant l'intégralité du capteur principal de 48 mégapixels, alors pensez à prendre une capacité de stockage conséquente lors des précommandes tout à l'heure.

Une résolution de 8 064 x 6 048 px

Selon le code trouvé dans la version RC d'iOS 16 publiée cette semaine par Steve Moser, les photos ProRAW de 48 mégapixels prises avec l'appareil photo principal pèseront environ 75 Mo, soit trois fois plus que les photos prises avec le capteur de 12 mégapixels. Dans une brève vidéo réalisée par la YouTubeuse Sara Dietschy à la suite de l'événement "Far out" d'Apple, une photo prise avec le capteur de 48 Mpx est visible dans l'application Photo et pèse 80,4 Mo pour une résolution de 8 064 x 6 048 pixels.



Voici la capture extraite de la vidéo :



Le nouveau capteur de 48 mégapixels peut capturer des photos ProRAW avec des détails nets et précis et est livré avec un nouveau "nouveau modèle d'apprentissage automatique qui offre des images plus nettes et moins de bruit pour des détails sans précédent." L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max disposent d'un nouveau capteur quadripolaire capable de fusionner quatre pixels en un seul pour offrir des clichés de 12 mégapixels plus nets et plus lumineux. Surtout, vos photos seront moins lourdes avec ce procédé.



L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seront disponibles en précommande ce vendredi 9 septembre à 14 heures et seront expédiés aux clients à partir du vendredi 16 septembre. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max commencent avec 128 Go de stockage et peuvent aller jusqu'à 1 To. Selon vos besoins, cochez la bonne case lors de la commande.