iPhone 14 : un capteur photo 21% plus grand pour des images en 48 mégapixels

⏰ Hier à 18:51 (Màj hier à 18:54)

Julien Russo

Les rumeurs l'affirment depuis plusieurs mois, les iPhone 14 Pro et Pro Max vont connaître un bond phénoménal dans la qualité des photos. Si Apple arrive à sortir des innovations qui attirent des millions de consommateurs chaque année, cette fois-ci, le géant californien va nous surprendre avec un capteur photo de 48 mégapixels, mais qui sera obligatoirement plus grand !

Des photos plus détaillées

Selon des informations partagées sur le réseau social chinois Weibo, Apple nous réserve une belle surprise côté photo avec les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui sortiront à la rentrée 2022. La firme de Cupertino devrait proposer un capteur de nouvelle génération, celui-ci sera 21% plus grand, mais permettra de capturer plus de détails dans vos photos.

D'après le compte Fishing 8 sur Weibo, les iPhone 14 Pro embarqueront un capteur photo grand-angle de 48 mégapixels qui offrira des pixels plus petits. L'indiscrétion parle même de pixels qui mesureront 1,22 μm, à noter que c'est 0,68 μm de moins que les iPhone 13 Pro !

Les iPhone 14 Pro devraient conserver leur système Dual Pixel Auto Focus (DPAF), plus connu sous le nom de "Focus Pixels".

Si cela se présente comme une bonne nouvelle, la rumeur avertie quand même qu'augmenter la résolution des images avec un ajout considérable de détails est un inconvénient dans la capture de la luminosité et la sensibilité au bruit. Pour contourner ce problème, Apple n'aura pas d'autres choix que d’agrandir la taille du capteur, ce qui risque de ne pas plaire aux consommateurs qui trouvent déjà les capteurs actuels trop gros !

Cette indiscrétion rejoint les récents propos du célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui avait déclaré que les iPhone 14 Pro "élèveront la photographie via téléphone mobile à un nouveau niveau".