Le capteur 48 mp entraine un plus gros bloc photo sur iPhone 14 Pro

L'augmentation de la taille de l'ensemble des caméras arrière de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max que l'on a vu cette semaine vient de trouver une explication. Alors qu'on pensait Apple capable d'intégrer complètement ses capteurs dans le châssis, Ming-Chi Kuo nous indique le nouveau capteur 48 mégapixels est bien plus proéminent.

Dans un tweet, Kuo a commenté la fuite de schémas récemment partagés par Max Weinbach. Ces dessins montrent que le plateau de la caméra arrière des modèles iPhone 14 Pro augmentera d'environ 5 % dans chaque dimension, passant d'une largeur de 35,01 mm à 36,73 mm et d'une hauteur de 36,24 mm à 38,21 mm. La bosse elle-même devrait également dépasser davantage de l'appareil, passant de 3,60 mm sur l'iPhone 13 Pro à 4,17 mm sur l'iPhone 14 Pro.

The main reason for the larger and more prominent rear-camera bump of the 14 Pro/Pro Max is upgrading the wide camera to 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max's 12MP). The diagonal length of 48MP CIS will increase by 25-35%, and the height of 48MP's 7P lens will increase by 5-10%. https://t.co/lrwgmnLNce