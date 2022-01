iPhone 14 Pro : le passage à un appareil photo 48 Mp se confirme

iPhone

Alban Martin

Les deux iPhone 14 Pro seront vraisemblablement équipés d'un appareil photo de 48 mégapixels, d'après les dernières rumeurs. Cette fois, c'est le cabinet d'études taïwanais TrendForce qui ajoute sa pierre à l'édifice en précisant qu'il s'agit de la caméra grand angle orientée vers l'arrière, qui est actuellement de 12 mégapixels sur tous les iPhone 13 Pro (et non "Pro" d'ailleurs).

Un appareil photo de 48 mp capable de shooter en 12 mp

L'ajout d'un capteur de 48 mégapixels sur les iPhone 14 Pro a déjà été mentionné par de nombreuses sources, dont l'analyste Ming-Chi Kuo, qui s'attend à ce que la caméra améliorée prenne en charge l'enregistrement vidéo 8K.



Le simple fait d'augmenter le nombre de mégapixels d'un appareil photo de smartphone tout en conservant la même taille de capteur d'image se traduit par des pixels plus petits, qui a engendre une capture de moindre qualité en cas de faible luminosité. C'est dans cette optique que Kuo a précédemment annoncé que les modèles iPhone 14 Pro prendront en charge à la fois les sorties de 48 mégapixels et de 12 mégapixels, une solution mise en place grâce à un processus connu sous le nom de pixel binning.

Déjà utilisé sur certains téléphones Android comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung, le pixel binning fusionne les données de plusieurs pixels plus petits sur le capteur d'image de l'appareil photo en un "super-pixel" pour améliorer la sensibilité en basse lumière. Le pixel binning permettrait aux iPhone 14 Pro de prendre des photos haute résolution de 48 mégapixels dans des conditions lumineuses et des photos de 12 mégapixels dans des conditions de faible luminosité afin de maintenir la qualité.



Reste à voir si Apple autorisera par défaut les clichés en 48 mégapixels, ou si, pour une question d'espace de stockage, ce sera réservé aux modèles avec 256 Go de stockage et supérieur.



Pour le reste, on s'attend à ce qu'Apple annonce quatre nouveaux iPhone 14 en septembre 2022, dont un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. L'encoche devrait disparaître des modèles "Pro", avec probablement une pilule à la place, et les capteurs photos pourraient être complètement intégrés au châssis, de quoi stabiliser l'utilisation du smartphone Apple une fois posé sur une table.