L'évolution de l'appareil photo de l'iPhone original à l'iPhone 14 Pro

Que de chemin parcouru par Apple depuis le tout premier iPhone, celui qui a été intronisé par Steve Jobs en janvier 2007 et qui a, comme prédit par le patron de la firme à ce moment-là, révolutionné la téléphonie.



Avec le lancement des iPhone 14, et en particulier des iPhone 14 Pro, la société désormais dirigée par Tim Cook vient de faire un bond en avant du côté de l'appareil photo avec un capteur principal de 48 mégapixels. De quoi nous donner envie de nous replonger dans l'histoire de ce composant devenu avec le temps indispensable, au point de générer plus de 3000 milliards de clichés l'an passé.

La lente progression de l'appareil photo d'Apple

Longtemps considéré comme le parent pauvre des smartphones Apple, l'appareil photo, qui a quasiment été décrié après chaque présentation d'iPhone, n'a jamais fait la course aux mégapixels. À la place, les ingénieurs ont grandement travaillé sur la taille des objectifs, la taille des pixels ou encore les algorithmes pour améliorer l'image de sortie, de jour comme de nuit.

iPhone Edge

Lancé avec un capteur de 2 Mpx, l'iPhone original se limitait à des clichés en 1600x1200 pixels, sans flash ni capacité vidéo. Il était largement dépassé et pourtant, cela n'a pas empêché la compagnie basée à Cupertino de faire un véritable carton. Elle a même reconduit le même composant dans l'iPhone 3G.

iPhone 3GS

Ce n'est qu'avec l'iPhone 3GS, en 2009, qu'Apple a commencé à améliorer la qualité de son capteur avec un objectif de 3,2 mégapixels et une ouverture de f/2,8. Toujours loin des concurrents en termes de chiffre, il intègre pourtant quelques nouveautés comme la mise au point automatique et l'enregistrement vidéo VGA (480p) jusqu'à 30 images par seconde, ainsi que le géoréférencement des photos et vidéos. Les clichés faisaient 2048x1536 pixels, mais toujours pas de flash.

iPhone 4

L'année d'après, en 2010, l'iPhone 4 changeait le design de l'appareil avec un style carré que l'on retrouve en 2022, un écran Retina (double résolution) et surtout un appareil photo arrière de 5 mégapixels. Ce dernier était accompagné d'un flash LED, enfin.



L'iPhone 4 pouvait filmer en HD 720p et sortait des clichés en 2560x1920 pixels avec une ouverture de f/2,5. Mieux, l'iPhone 4 ajoutait une caméra à l'avant pour les selfies et les appels FaceTime.



Rappelons qu'il fût le premier iPhone à proposer le multitâche. On pouvait enfin garder plusieurs applications ouvertes !

iPhone 4S

En 2011, l'iPhone 4s qui reprenait le design de son aîné rattrapait enfin les concurrents comme Samsung avec un capteur de 8 mégapixels et la capacité de filmer en Full HD 1080p. En outre, il apportait la détection des visages sur les photos et la stabilisation vidéo.



L'iPhone 4s capturait des images en 3264×2448 pixels avec une ouverture de f/2,4.

iPhone 5S

En 2013, l'iPhone 5s propose une petite mise à jour avec une ouverture de f/2,2 qui fait entrer plus de lumière dans le capteur. C'est aussi lui qui introduit le flash à double LED, une blanche, l'autre jaune. La partie logicielle se charge d'utiliser une ou deux LED selon les conditions de luminosité. Le capteur reste à 8 mpx.

iPhone 6

Autre petite évolution en 2014 avec l'iPhone 6 qui profite d'un objectif à 5 éléments, d'un mode panoramique, d'un mode rafale et d'une stabilisation optique de l’image sur iPhone 6 Plus uniquement. Le capteur reste à 8 mpx et avec une ouverture de ƒ/2,2.

iPhone 6S

Il aura fallu quatre ans pour que l'iPhone franchisse un nouveau cap. Avec l'iPhone 6s, l'appareil photo arrière atteint 12 Mpx et propose plusieurs nouveautés comme les Focus Pixels (mise au point automatique à détection de phase), les Live Photos, le mode panoramique, la réduction de bruit sur l'image et un zoom numérique. Comme pour l'iPhone 6, seul l'iPhone 6S Plus dispose d'une stabilisation optique de l’image. Apple est resté sur une ouverture de ƒ/2,2. Enfin, l'iPhone 6S est le premier à permettre de filmer en 4K.

iPhone 7

Nouvelle petite évolution avec l'iPhone 7. Toujours à 12 Mpx, le capteur qui ouvre à ƒ/1,8 est composé de six éléments et accompagné d'un Flash True Tone quadri‑LED. Les photos et Live Photos profitent d'une large gamme de couleurs.

Mais la plus grosse nouveauté est réservée à l'iPhone 7 Plus qui intègre deux capteurs. En plus de l'objectif principal, Apple a placé un téléobjectif avec ouverture de ƒ/2,8 et un zoom optique 2x.

iPhone X

2017, nous arrivons aux iPhone à encoche avec l'iPhone X (à prononcer iPhone 10). Alors que le prix de l'iPhone s'est envolé du fait du nouveau design bord à bord et d'un écran OLED (une première dans la gamme), Apple a repris les deux capteurs du 7 Plus mais les a placé à la verticale.



Si le capteur grand angle reste avec une ouverture de ƒ/1,8, le téléobjectif offre une ouverture de ƒ/2,4. Côté logiciel, Apple a sorti le fameux mode Portrait qui permet de sublimer les personnes prises en photo en floutant le reste autour.

iPhone 11 Pro

En 2019, Apple passe à trois capteurs sur les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Voici le détail du triple appareil photo :

Ultra grand-angle avec une ouverture de ƒ/2,4 avec zoom arrière 2x et champ de vision de 120°

Grand‑angle avec une ouverture de ƒ/1,8

Téléobjectif avec une ouverture de ƒ/2,0 avec zoom avant 2x

Si Apple améliore le Mode Portrait avec le contrôle de la profondeur et six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High-key mono), la firme ajoute aussi le mode nuit pour prendre des photos sans flash la nuit.

iPhone 12 Pro

Très peu de nouveauté en 2020 avec l'iPhone 12 Pro qui conserve ses trois capteurs. Le grand angle passe à une ouverture de ƒ/1,6, le mode nuit arrive sur le mode Portrait grâce au nouveau scanner Lidar et surtout il est possible d'avoir des clichés au format ProRaw, sans perte de qualité. Le tout toujours en 12 Mpx.



Quant à la partie vidéo, Apple a été le premier à rendre l'iPhone compatible avec Dolby Vision. Concrètement, cela veut dire filmer en 4K, HDR 10-bit et 60 images par seconde, pour un maximum de détails pour la lumière et les ombres et une profondeur des couleurs plus importante.

iPhone 13 Pro

L'année 2021 est intéressante avec l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Le triple module photo change pourtant peu :

Téléobjectif avec une ouverture de ƒ/2,8 avec zoom avant x3

Grand-angle avec une ouverture de ƒ/1,5

Ultra grand-angle avec une ouverture de ƒ/1,8 avec zoom arrière 2x et champ de vision de 120°

On apprécie la double stabilisation optique de l’image (téléobjectif et grand‑angle), la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur (grand‑angle) et un objectif à sept éléments (grand‑angle)



La protection des capteurs est en cristal de saphir et côté logiciel, Deep Fusion s'occupe de prendre plusieurs photos et de les "mixer" pour sortir le meilleur cliché. Mais la plus grosse nouveauté de l'iPhone 13 Pro est le mode Macro qui est affublé au téléobjectif. Il est possible de capturer des détails de très près. Notons d'ailleurs que le zoom numérique passe à 15x sur ce modèle.



Côté vidéo, le mode Cinématique permet l’enregistrement de vidéos avec profondeur de champ réduite, comme à Hollywood dixit Apple.

iPhone 14 Pro

Enfin l'iPhone 14 Pro. Comme vous l'aurez compris, il s'agit du plus grand bond en avant en termes de mégapixels pour l'iPhone qui passe de 12 à 48 Mpx. Si la firme seconde Deep Fusion par Photonic Engine du côté logiciel. Photonic Engine est une technologie de photographie computationnelle qui utilise du matériel, de l'apprentissage automatique et des algorithmes pour booster vos photos, en particulier celles prises dans des conditions d'éclairage moins qu'idéales. Cela ne remplace pas le mode nuit, mais l'améliore.



Du côté des capteurs photos, ces derniers sont encore plus gros, presque disproportionnés sur l'iPhone 14 Pro. Ils sont tous dotés à 100 % de Focus Pixels.

Objectif principal de 48 Mpx : 24 mm, ouverture ƒ/1,78, système de 2ᵉ génération de stabilisation optique de l’image par dépla­cement du capteur, objectif à sept éléments.

Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,2 et champ de vision de 120°, objectif à six éléments.

Téléobjectif 2x 12 Mpx (activé par le capteur quad-pixel) : 48 mm, ouverture ƒ/1,78, système de 2ᵉ génération de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, objectif à sept éléments.

Téléobjectif 3x 12 Mpx : 77 mm, ouverture ƒ/2,8, stabilisation optique de l’image, objectif à six éléments.

Le principal changement concerne donc le capteur grand angle principal qui peut shooter à 48 mégapixels en activant certains réglages propres à l'iPhone 14 Pro. Il faut en effet activer le format ProRaw pour profiter de détails jamais vus sur un iPhone. Attention, chaque cliché prend environ 80 Mo d'espace de stockage, alors pensez à choisir un modèle adapté lors de votre achat. Les premiers tests font en tout cas état d'une avancée majeure de la photographie, chose que l'on est en train de vérifier en testant actuellement l'iPhone 14 Pro (article à venir).



Du côté de la vidéo, Apple a ajouté un mode Action qui permet de filmer en 4K des scènes sportives sans requérir à un accessoire pour stabiliser l'image.



L'iPhone 14 Pro c'est aussi la fin de l'encoche et l'arrivée de la Dynamic Island, ainsi que l'avènement de l'écran toujours allumé.



Voilà, vous savez tout sur les capacités photo de l'iPhone, l'appareil le plus utilisé au monde depuis des années.



Pour terminer, voici un graphique qui résume l'évolution de l'appareil photo des iPhone :