Apple prépare iOS 16.0.2 pour l'appareil photo qui tremble sur iPhone 14 Pro

Apple va publier une mise à jour logicielle afin de résoudre le problème de tremblement de l'appareil photo qui affecte les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Apple a déclaré à Bloomberg que la mise à jour sera disponible la semaine prochaine pour tous les utilisateurs.

Apple réagit à la polémique de l'appareil photo

Ce correctif permettra de rassurer les clients qui pensaient que les problèmes de secousses de l'appareil photo pouvaient être le résultat d'un défaut matériel de leurs nouveaux téléphones. Au lieu de cela, les utilisateurs n'auront simplement qu'à installer la mise à jour logicielle lorsqu'elle sera disponible.

Le problème de tremblement de l'appareil photo affectait un certain nombre de modèles d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro, notamment dans des applications tierces comme Snapchat et TikTok. L'application Appareil photo, de son côté, fonctionnait étrangement normalement. Il n'en fallait pas plus pour déclencher des mèmes autour de ce bug sur la plateforme TikTok.



Le souci semble donc cantonné au logiciel qui contrôle le système de stabilisation optique de l'image des capteurs de l'appareil photo. Il se manifeste par un cliquetis audible à l'intérieur du module de la caméra, et la vidéo de sortie présente des artefacts de tremblement visibles.



Vous pouvez voir un exemple de ce problème dans cette vidéo :

Si vous êtes concerné, restez à l'affût de la prochaine mise à jour logicielle qui arrivera la semaine prochaine, probablement sous le numéro iOS 16.0.2. En attendant, faites attention car certaines personnes avancent que ce bug pourrait potentiellement causer des dommages physiques permanents au matériel.



Un autre bug logiciel qui affecte actuellement les nouveaux acheteurs de l'iPhone 14 est le déluge d'alertes de permission pour copier-coller via le presse-papiers. Apple a reconnu ce problème, mais n'a pas fixé de délai pour le résoudre. Pourquoi pas la semaine prochaine ?