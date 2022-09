iPhone 14 Pro : un appareil photo tremblant dans des apps comme Snapchat, TikTok et Instagram

Si depuis que vous avez acheté l'iPhone 14 Pro vous n'arrivez pas à vous servir de la caméra dans les applications type réseaux sociaux, sachez que vous êtes loin d'être un cas unique. De nombreux utilisateurs évoquent le même problème depuis vendredi un peu partout sur le web. Un souci qu'Apple doit vite corriger.

Même si nous savons que la meilleure option reste de filmer directement avec l'appareil photo de l'iPhone, il nous arrive parfois d'utiliser le système de caméra disponible sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas avec des applications comme Snapchat, Instagram ou encore TikTok.



Cependant, de nombreux utilisateurs ayant acheté l'iPhone 14 Pro relayent une information, affirmant qu'il y a une sensation assez étrange de vibration, voire de tremblement lorsqu'on filme avec son nouvel iPhone via ses applications. Pour certains, un bruit étrange et inquiétant est même présent.

Apple n'a pas encore donné sa version des faits sur le sujet, mais la quantité importante de plaignants devrait au minimum faire remonter le souci aux oreilles de la direction. S'il est impossible, pour le moment, de connaître le pourquoi du comment, espérons qu'Apple a prévu un correctif dans sa mise à jour iOS 16.1.



De notre côté, le problème ne semble pas présent sur nos iPhone 14 Pro. N'hésitez pas à nous prévenir si c'est votre cas. En attendant, nous ne pouvons que vous conseiller d'utiliser majoritairement l'application Appareil photo de l'iPhone, le temps qu'Apple corrige la faille.

Good day, I’m having an issue with my new iPhone 14 pro, everytime I open the app, the phone keeps shaking for few seconds. I have no idea what’s happening, is it an app bug? Or a hardware issue?@snapchatsupport @Snapchat @AppleSupport pic.twitter.com/S8huZtX6Iw