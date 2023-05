iPhone 16 : un leaker confirme le retour de l'appareil photo en vertical comme l'iPhone 12

C'est la première fois que nous avons autant d'informations à propos d'une génération d'iPhone qui sortira que dans 1 an et demi. La gamme iPhone 16 ne cesse de révéler ses secrets, après plusieurs détails autour de l'écran de l'iPhone 16 Pro Max, voici maintenant qu'une nouvelle indiscrétion mentionne la disposition de l'appareil photo de l'iPhone 16.

Depuis l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13, Apple propose une nouvelle disposition des appareils photo à l'arrière, ils sont passés d'un placement vertical à diagonal. Si au premier abord cela n'est pas gênant et ne gâche pas le beau design de l'iPhone, Apple estimerait en interne qu'un retour vers une disposition verticale serait une meilleure option pour les futures générations d'iPhone.



Selon le leaker @URedditor sur Twitter, Apple pourrait revenir dès les iPhone 16 à un appareil photo vertical comme ce qu'on avait auparavant avec les iPhone 12. Les iPhone 15 qui sortiront cette année auront quant à eux une disposition toujours à la diagonale.

Appareil photo à la verticale

En réalité, la disposition des caméras à l'arrière n'a pas vraiment de signification sur les performances, à l'époque, Apple avait justifié ce changement de disposition des caméras par "l'intégration d'un système avancé à double appareil photo". Visiblement, Apple aurait réussi à revenir à l'ancien système après un long travail sur le maintien de cette intégration avec la disposition verticale.



S'il est aujourd'hui difficile de faire la distinction entre un iPhone 13 et un iPhone 14, il sera à l'avenir plus simple de différencier un iPhone 16 avec un iPhone 15, 14 ou 13. Bien sûr, cette information autour de la disposition des appareils photo de l'iPhone 16 risque de changer dans le futur, Apple est actuellement au stade de la conception pour son prochain iPhone.

The base model iPhone 16 will have a vertical camera layout, as opposed to diagonal on iPhone 15. This will make the device instantly recognizable as the latest model.



Currently, an iPhone 12-style design is in testing, though there is another design as well, same layout.