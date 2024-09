iPhone 16 / 16 Pro selon Gurman : coloris, appareil photo, bouton capture, puce A18

Apple va "rénover sa palette de couleurs" pour la gamme d'iPhone 16 cette année, selon le journaliste bien informé de Bloomberg, Mark Gurman. Si l'on savait qu'Apple étirerait les écrans des modèles "Pro", nous en avons désormais la confirmation. Notre confrère américain a souvent les informations quelques jours avant le keynote, notamment depuis que celui-ci est enregistré à l'avance. De plus, l'appareil photo fera un nouveau bond en avant, tout comme le processeur.

De nouvelles nuances

D'après Gurman, les modèles iPhone 16 Pro seront proposés en Titanium doré, remplaçant ainsi le Titanium bleu, tandis que les options Noir, Blanc et Titanium naturel, déjà vues avec l'iPhone 15 Pro, resteront inchangées. Les rumeurs précédentes concernant les coloris des modèles Pro étaient donc exactes, bien que la version en Titanium doré ait été initialement décrite comme une teinte "bronze" avec le nom "Desert Titanium". Gurman a récemment ajouté sur X que la couleur or "est impressionnante et loin d'être aussi mauvaise que les premiers rendus".

Par ailleurs, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus devraient être disponibles en jaune (remplaçant le blanc), ainsi que dans de nouvelles nuances de vert, rose et bleu. Les fuites et maquettes précédentes n'étaient que partiellement exactes, suggérant que l'iPhone 16 serait décliné en blanc, noir, bleu, vert et rose.

Les autres nouveautés des iPhone 16

Outre des écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max auront des bordures « réduites d'environ un tiers » pour un « look général plus élégant ». L'iPhone 15 Pro était déjà superbe de ce point de vue, nous avons hâte de le découvrir, bien que les petites mains seront déçus d'avoir un appareil toujours plus grand.

L'iPhone 16 Pro introduira plusieurs nouveautés pour son appareil photo, notamment un capteur ultra-large de 48 mégapixels, comme l'ont confirmé des sources fiables. Les modèles 16 Pro et 16 Pro Max partageront désormais le même système de caméra, incluant un objectif tetraprisme pour un zoom optique 5x, qui était auparavant exclusif au modèle Pro Max. En termes de vidéo, l'iPhone 16 Pro pourra filmer en 4K à 120 images par seconde, avec la possibilité de filmer en ProRes 4K 120fps lorsqu'il est connecté à un stockage externe. QuickTake passera également de 1080p à 4K. Apple aurait même testé la capacité de filmer en 8K avec l'iPhone 16 Pro, mais n'a pas donné suite pour cette année.



D'autres fonctionnalités incluent la prise en charge du format JPEG-XL pour les photos en perte ou sans perte, la possibilité de mettre en pause et reprendre l'enregistrement vidéo, une suppression du bruit du vent dans les vidéos, et de nouveaux styles photographiques améliorés grâce à l'intelligence artificielle. Un nouveau mode pour capturer des photos spatiales en 3D sera aussi disponible pour le Vision Pro.

L'iPhone 16, comme le "Pro", introduira également un nouveau bouton dédié à la caméra, qui sera tactile et permettra différentes actions selon la manière dont il est pressé ou glissé. Une simple pression ouvrira l'application appareil photo ou une autre application choisie par l'utilisateur, tandis qu'une pression légère activera l'auto-focus, et une pression plus forte passera de la photo à l'enregistrement vidéo. Ce bouton permettra aussi d'ajuster le zoom ou l'exposition en glissant le doigt.



Les nouveaux modèles seront équipés de puces plus rapides avec un moteur neuronal amélioré, qu'Apple présentera comme optimisé pour l'intelligence artificielle. Le processeur sera certainement baptisé "A18 Pro".

En outre, la capacité de stockage démarrera enfin à 256 Go pour l'iPhone 16 Pro, comme pour le Max.

Date de sortie

Apple présentera la nouvelle gamme d'iPhone 16 lors de son keynote "It's Glowtime", prévu pour commencer le lundi 9 septembre à 19h00, heure de Paris. On retrouvera également les Apple Watch 10, Ultra 3 et SE 3, les AirPods 4 et AirPods SE, ou encore des iPad 11 et iPad mini 7.