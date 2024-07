iPhone 16 : de nouvelles informations sur le bouton capture pour l’appareil photo

Plus le temps passe et plus l’hypothétique iPhone complètement tactile et sans bouton s’éloigne. Après l’intégration du bouton « Action », Apple préparerait en ce moment un autre bouton baptisé « Capture », celui-ci permettrait une nouvelle approche avec l’appareil photo. Une récente rumeur apparue cette nuit nous en dit plus sur cette petite innovation qui pourrait littéralement tout changer !

Un bouton capture qui se dévoile

Apple devrait bientôt dévoiler un nouveau bouton de capture révolutionnaire pour ses iPhone 16, promettant une expérience utilisateur améliorée et plus intuitive pour l’appareil photo. Le bouton de capture se distinguera par sa sensibilité à la fois au toucher et à la pression. Cette caractéristique permettra de distinguer les différentes interactions, évitant ainsi les activations accidentelles, une préoccupation courante lorsque le téléphone est rangé dans une poche ou un sac.



Pour la première fois sur un smartphone, Apple va introduire une fonctionnalité de zoom ajustable en glissant le doigt sur ce bouton. Cette nouveauté est à la fois pratique et intuitive, permettant aux utilisateurs de zoomer avec une facilité et une précision inégalées.

Contre toute attente, ce bouton innovant ne sera pas exclusif aux modèles Pro et Pro Max. En effet, Apple prévoit de l’intégrer dans tous les modèles de la série iPhone 16, cette décision allant à l’encontre des rumeurs antérieures, qui suggéraient une exclusivité pour les modèles haut de gamme.



Le nouveau bouton sera mécanique, se déplaçant physiquement lors de l’utilisation, ce choix de conception promet d’offrir une sensation tangible et réactive. Parallèlement, il répond également aux interactions tactiles, fournissant une double méthode de contrôle.

Fonctionnalité de prise de vue

Le bouton de capture permettra un réglage précis de la mise au point avec une pression légère, tandis qu’une pression plus forte déclenchera l’obturateur. Cette fonctionnalité rend la prise de photos rapide, facile et plus intuitive.

Le même design

En termes de design, les iPhone 2024 ne présenteront pas de changements esthétiques majeurs par rapport à son prédécesseur. Cette continuité dans le design, risque de décevoir beaucoup d’utilisateurs qui sont nombreux à regretter qu’Apple ne prenne plus de risque avec le design de ses iPhone.



Selon le rapport, les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max seront légèrement plus grands que les versions précédentes, offrant ainsi un espace d’affichage plus grand et une meilleure expérience visuelle. On parle de 6,3 et 6,9 pouces respectivement, soit 0,2 pouces de plus. Les amateurs de l'iPhone mini seront plus que déçus.



Les iPhone 16 promettent non seulement de conserver les caractéristiques appréciées de ses prédécesseurs, mais aussi d’introduire des innovations qui pourraient redéfinir l’interaction utilisateur avec les smartphones pour les photos.



