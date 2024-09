Aperçu de la coque iPhone 16 qui intègre le bouton capture

Tout comme les revendeurs, Apple opterait pour un espace libre pour accueillir le nouveau bouton capture de l'iPhone 16 dans ses coques. Une nouvelle fuite à seulement 5 jours de la présentation officielle de la gamme iPhone 16.

Une coque plus complexe

D'ici quelques jours, Apple va présenter l'iPhone 16 lors du keynote "It's Glowtime", avec son nouveau bouton capture. Un bouton physique placé sur la tranche droite de l'iPhone qui possèderait également un retour "tactile". C'est justement là que la question se pose, comment vont faire Apple et les fabricants de coques pour intégrer correctement ce bouton supplémentaire à l'étui ?



Selon les récentes déclarations du leaker Duan Rui, Apple miserait sur une intégration totale du bouton dans la coque. Autrement dit, le bouton ne serait pas recouvert par la coque, mais accessible via un espace ouvert comme les boutons volume et verrouillage de certaines coques sur le marché.

Image : Duan Rui

Au vu des premières images dévoilées sur le web, les autres marques qui fabriquent des coques pour l'iPhone auraient aussi opté pour un espace libre à l'endroit du bouton capture. De quoi s'assurer qu'il fonctionne correctement, bien qu'on ait encore du mal à comprendre comment cette méthode puisse rendre fluide son utilisation avec le peu d'espace disponible. Pas vraiment pratique pour glisser correctement son doigt sur une si petite surface.



Pour rappel, le bouton capture aurait pour principale mission la prise de photos et de vidéos lorsqu'on appuie dessus. En supplément, sa surface "tactile" permettrait de zoomer/dézoomer et même d'ajuster la mise au point. Réponse la semaine prochaine pour les infos officielles autour de ce mystérieux bouton qui risque de faire débat.