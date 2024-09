iPhone 16 : aperçu des 8 couleurs pour la coque officielle d'Apple

C'est reparti pour un tour. Même s'il existe de nombreux revendeurs sur le marché des coques pour iPhone, Apple va une fois de plus mettre en vente sa propre gamme avec l'iPhone 16. Des coques que l'on espère en silicone après le pataquès autour de FineWoven.

Si en majorité, nous nous concentrons sur les couleurs de l'iPhone à chaque sortie d'un nouveau modèle, nous sommes beaucoup moins à utiliser quotidiennement un iPhone sans une coque de protection. En réalité, la couleur de la coque est bien plus importante que celle du smartphone en lui-même. Voici donc une première image non officielle des coques qu'Apple prépare pour toute la gamme iPhone 16.

image : @MajinBuOfficial

Selon les infos du leaker @MajinBuOfficial, Apple s'apprête à proposer 8 couleurs pour la coque officielle de l'iPhone 16. Sur l'image partagée, on retrouve noir, cacao, violet, vert du pacifique, bleu foncé, bleu brillant, rouge clair de lune et jaune chaud. Une gamme complète, mais assez terne dans sa globalité. Un prix en revanche plus coloré puisqu'on rappelle que la coque officielle d'Apple est vendue à partir de 59 €.



Dans ce même post, @MajinBuOfficial annonce que ces coques seront équipées d'un "bouton capacitif tactile" à l'emplacement du nouveau bouton capture. Une information en contradiction avec celle donnée hier par un autre leaker qui affirme de son côté que ce sera un simple espace libre (un trou). Heureusement que l'annonce officielle approche, qu'on en finisse avec ses approximations, bien que cela fasse partie de la vie des fans d'Apple.

As I already anticipated, these will most likely be the new colors of the cases of the iPhone 16 line, the official models will be equipped with a touch-sensitive capacitive button, therefore an additional hole will not be necessary. pic.twitter.com/XSSds6xSHp