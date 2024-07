En plein scandale, Apple fait la promotion des coques FineWoven

L'une des ambitions environnementales d'Apple a été de réduire l'utilisation du cuir sur les bracelets de ses Apple Watch, mais aussi sur les coques officielles pour les iPhone. En effet, le cuir est associé à des pratiques d'élevage intensives et à une empreinte environnementale importante, notamment en termes de consommation d'eau et de pollution. En optant pour des alternatives synthétiques et des matériaux durables et éco-responsables, Apple cherche à limiter son impact sur l'environnement tout en maintenant la qualité et l'esthétique de ses produits. Malheureusement, Apple a entraîné l'effet inverse... ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

Une campagne publicitaire alors que les clients retournent massivement les coques FineWoven

"Au revoir le cuir", voici les mots qu'utilise Apple dans sa dernière publicité pour les coques officielles FineWoven destinées aux derniers iPhone. Au Royaume-Uni, la firme de Cupertino a lancé une nouvelle campagne publicitaire sur ses réseaux sociaux visant à faire la promotion de ses coques FineWoven, des coques qui n'utilisent plus le traditionnel cuir, mais un matériau en tissu.



Le souci qui se présente, c'est que les retours pour des défauts de qualité sont extrêmement nombreux en France, au Royaume-Uni, comme dans le reste du monde où ces coques sont disponibles. Amazon US a même été obligé d'ajouter une mention indiquant que les coques FineWoven faisaient beaucoup trop l'objet de retours, une chose qui n'était jamais arrivée avec un accessoire Apple.

Les retours sont tous les mêmes, au bout de quelques mois d'utilisation et donc de "contacts quotidiens", la coque affiche des rayures, des tâches et même des morceaux qui se détachent comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus. Pour l'instant, Apple n'a pas réagi officiellement, mais visiblement, cela ne semble pas gêner l'entreprise de commercialiser des coques qui reçoivent une tonne d'avis négatifs.



Pour le moment, la vente des coques FineWoven continue, pour Apple, il est hors de question de revenir sur des coques en cuir, même si la demande de la part des consommateurs est très importante. Pour ceux qui souhaitent retrouver toute la qualité et la fiabilité du cuir, il existe chez les accessoiristes une tonne de choix de coques en cuir pour votre iPhone 15.

