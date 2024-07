Apple fait la promotion de la reprise et du recyclage pour la 54e "Journée de la Terre"

1 com

Les reprises d'appareils chez Apple ne sont pas réputées pour être avantageuses, mais elles ont deux intérêts : elles sont disponibles et permettent de faire un geste pour l'environnement. Soit elle les reconditionne pour les revendre, soit elle les recycle.

Apple fait sa propre promotion

L'entreprise propose actuellement un lien vers sa page de reprise et de recyclage à partir de la page d'accueil de son site principal, à l'approche de la Journée de la Terre de cette année, qui aura lieu le 22 avril.

La bannière de la page d'accueil indique :

Participez au Jour de la Terre en recyclant vos anciens appareils Apple.

La page liée met l'accent sur les avantages financiers et environnementaux des programmes.

Apple Trade In. Une bonne affaire pour vous. Et pour la planète.



À l’occasion du Jour de la Terre, faites bon usage de votre ancien appareil. Échangez-le contre un crédit à valoir sur votre prochain achat. Ou si sa valeur de reprise est nulle, nous le recyclerons gratuitement.

Il faut savoir que pouvez littéralement déposer n'importe quel appareil usagé dans un Apple Store pour le faire recycler, et pas seulement les produits Apple. Même un Android. Surtout un Android 🤓.

La journée de la Terre

La Journée de la Terre fêtera lundi sa 54e année d'existence.

La première Journée de la Terre, en 1970, a mobilisé des millions d'Américains de tous horizons et a donné naissance au mouvement environnemental moderne. Depuis lors, la Journée de la Terre est devenue le plus grand événement civique de la planète, mobilisant des milliards de personnes dans 192 pays pour sauvegarder notre planète et lutter pour un avenir meilleur.

Apple marque généralement cette journée de diverses manières, en vantant ses propres mérites en matière d'environnement ou en faisant des dons à des causes louables. Ne vous attendez pas à une promotion sur l'iPhone 15 Pro...