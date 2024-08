Apple fait la promotion du Season Pass MLS 2024 avec Lionel Messi

Depuis que Messi est à l'Inter Miami, le Season Pass MLS disponible sur l'application Apple TV a bondi en termes de popularité. Pour dynamiser encore plus les souscriptions, la firme de Cupertino vient de lancer un nouveau spot publicitaire qui met principalement en avant l'ancienne star du Paris Saint-Germain. Découvrez en avant-première la publicité que vous allez bientôt voir à la télévision !

Voici la nouvelle publicité Apple pour le Season Pass MLS

Dans une récente campagne publicitaire diffusée sur le réseau social X, Apple a attiré l'attention des fans de football en présentant son tout nouveau Season Pass 2024 pour la Major League Soccer (MLS) disponible via l'application Apple TV. Sous le slogan "You've Never Seen MLS Like This" (Vous n'avez jamais vu MLS comme ça), cette publicité a été lancée à l'occasion de la saison 2024 de la MLS qui commence bientôt.



Le spot publicitaire est un montage dynamique mettant en scène la superstar Lionel Messi aux côtés d'autres joueurs de renom tels que Cucho Hernandez, Roman Burki, Hany Mukthar, et Benjamin Cremaschi. On retrouve deux spectatrices de MLS dans une voiture qui saisissent un iPad dans un sac pour lancer l'application Apple TV et regarder un match de l'Inter Miami en direct. Apple enchaine après avec différentes images mettant en scènes un arbitre et d'autres joueurs de MLS.

Apple a précisé que ce Season Pass représente l'offre la plus complète et la plus accessible pour les fans de la MLS à ce jour, offrant un accès inégalé à tous les matchs de la MLS, à la Leagues Cup, ainsi qu'à des centaines de matchs de la MLS NEXT Pro et de la MLS NEXT tout au long de la saison. Les abonnés pourront suivre les matchs en direct ou les regarder en replay, ce qui est pratique pour les Européens avec le décalage horaire.

Rendez-vous le 21 février

La saison 2024 de la MLS s'ouvrira le 21 février, avec un match inaugural opposant l'Inter Miami CF, vainqueurs de la Coupe des ligues, au Real Salt Lake, promettant une saison de football américain de haut niveau dès le départ.

Le Season Pass introduit plusieurs avantages pour les abonnés, y compris des analyses approfondies, du contenu exclusif, un programme spécialisé pour les supporters hispanophones, la fonctionnalité Multiview disponible sur Apple TV 4K et iPad qui permet aux utilisateurs de visionner jusqu'à quatre matchs simultanément et une option de personnalisation de l'affichage par club dans l'application.



En termes de tarification pour la France, le Season Pass MLS est disponible pour toute la saison au prix de 89 euros, ou à 13,99 euros sur une base mensuelle. Les abonnés à Apple TV+ bénéficient d'un tarif préférentiel, à savoir 11,99 euros par mois ou 69 euros pour l'intégralité de la saison.