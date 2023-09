Le Season Pass MLS d'Apple a enregistré 110 000 souscriptions le jour du 1er match de Messi

On ne va pas se le cacher, la Major League Soccer (MLS) est loin d'être la ligue de football la plus intéressante dans le monde. En Europe, la MLS est quasiment invisible dans les médias et chaines sportives, cela s'explique essentiellement par le décalage horaire, mais aussi par le niveau plus faible qu'en Premier League, Bundesliga, Serie A ou Ligue 1. Cependant, quand une star comme Lionel Messi débarque dans une ligue peu populaire, ça change toute la donne et on le voit dans un récent rapport qui mentionne les souscriptions au Season Pass MLS d'Apple.

Un succès grâce à Lionel Messi

Un récent rapport du Wall Street Journal a mis en lumière des données du cabinet d'analyse Antenan, révélant que l'influence de Messi sur les souscriptions numériques du Season Pass MLS est sans précédent. Le 21 juillet, jour où Messi a fait ses débuts avec l'Inter Miami, revêtant le maillot rose de l'équipe, un chiffre impressionnant de 110 000 personnes s'est empressé de s'inscrire au Season Pass MLS aux États-Unis via l'application Apple TV. Pour mettre ce chiffre en perspective, le jour précédent avait enregistré seulement 6 143 inscriptions.



Jonathan Carson, le PDG d'Antena, s'est exprimé sur cette tendance, il a indiqué que contrairement aux fans de séries télévisées qui ont l’habitude de s'abonner puis de se désabonner rapidement, les supporters sont généralement plus fidèles à leur abonnement. La nature même des saisons sportives (qui s'étendent sur plusieurs mois) offre une opportunité unique aux plateformes de leur proposer du contenu sur une durée prolongée.

Il y a 2 mois, des indiscrétions mentionnaient le fait que le Season Pass MLS d'Apple avait atteint près d'un million d'abonnés, un chiffre boosté grâce à l'arrivée de Messi. Les souscriptions ont littéralement explosé aux États-Unis, mais aussi en Europe où les abonnés sont en général plus hésitants à cause de l'heure de diffusion des matchs de MLS (en général 2 ou 3 heures du matin).



Pour le moment, Apple n'a publié aucun chiffre officiel concernant la quantité d'abonnés au Season Pass MLS, toutefois, l'entreprise semble satisfaite de son partenariat avec la Major League Soccer. N'oublions pas quand même que la firme de Cupertino a signé un contrat de 10 ans pour obtenir les droits de streaming exclusifs mondiaux sur les matchs de MLS. Autant dire qu'Apple doit espérer que Lionel Messi terminera sa carrière à l'Inter Miami, car il y a de fortes chances que dès qu'il partira, les résiliations seront nombreuses.



Source