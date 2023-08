Les souscriptions au MLS Season Pass ont doublé depuis l'arrivée de Messi selon Tim Cook

La Major League Soccer est loin d'être la ligue professionnelle de foot la plus regardée dans le monde, cela s'explique par le décalage horaire entre les pays d'Europe et les États-Unis, mais aussi par le fait que les Américains s'intéressent principalement à d'autres sports. Voir une star comme Lionel Messi arriver dans un club de MLS, c'est un avantage considérable pour la popularité de la ligue, mais aussi pour son diffuseur... Apple !

Des statistiques qui s'envolent

Après l'acquisition des droits de diffusion de la MLS aux États-Unis et à l'international, Apple était plutôt satisfait des performances réalisées en termes d'audience pendant les matchs et des souscriptions. Mais, depuis l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami, le MLS Season Pass a pris une toute nouvelle dimension... Et c'est Tim Cook en personne qui vient de le confirmer dans un récent tweet.



Depuis la signature de Lionel Messi, les abonnements au pass ont doublé et l'audience sur le canal espagnol a dépassé les 50% lorsque Apple diffuse des matchs de l'Inter Miami. Autant dire que la firme de Cupertino ne s'attendait pas à un tel engouement !

Pour rappel, le premier match de Lionel Messi à l'Inter Miami a permis à Apple de battre un record d'audience sur l'application Apple TV, l'entreprise a expliqué avoir touché près de 100 pays à travers le monde, une première depuis l'acquisition des droits de la MLS !



Apple a encore beaucoup de matchs à diffuser puisque la Major League Soccer termine sa saison en octobre, puis les abonnés pourront retrouver la MLS Cup, la finale du championnat qui a généralement lieu en novembre.



(Twitter = X, tweet = post)