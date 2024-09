Tim Cook très proche du gouvernement de Biden, il a visité la Maison-Blanche 11 fois depuis 2021 !

Que ce soit avec Donald Trump ou Joe Biden, Tim Cook fait toujours en sorte que les relations se passent bien entre Apple et le gouvernement en place à la Maison-Blanche ! S’il y avait beaucoup de communications entre Tim Cook et Donald Trump, c’est aussi le cas avec l’actuel président, Joe Biden. Tim Cook comme d’autres représentants d’Apple vont très souvent à la Maison-Blanche pour défendre les intérêts de l’entreprise.

Mieux vaut être proche que loin du gouvernement

Depuis l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis, l’implication de Tim Cook et d’Apple dans les sphères politiques n’a fait que s’intensifier. L’ampleur de cette présence est assez impressionnante : en l’espace du mandat de quatre ans, les dirigeants d’Apple ont franchi les portes de la Maison-Blanche à 87 reprises. Parmi ces visites, Tim Cook lui-même s’est rendu 11 fois pour des échanges directs avec au moins 14 officiels, y compris trois rencontres avec le président Joe Biden dans son bureau oval.



Ces interactions ne se limitent pas aux simples visites bureaucratiques. Tim Cook a également marqué sa présence lors de deux des quatre dîners d’État organisés par Joe Biden, partageant le couvert avec des figures internationales telles qu’Emmanuel Macron et le Premier ministre Narendra Modi. Pour Cook, l’occasion de réunir plusieurs dirigeants mondiaux à une même table est une aubaine inespérée pour défendre les intérêts d’Apple plus aisément.

Cette intensification des relations avec la Maison-Blanche s’inscrit dans un contexte de pression croissante exercée par le gouvernement américain sur les géants de la technologie. Sous le mandat de Donald Trump, la relation privilégiée entre Tim Cook et le 45e président avait déjà suscité l’attention des médias internationaux, suite à des interactions fréquentes et directes entre les deux hommes.

Des dépenses de lobbying en constante hausse depuis l’élection de Biden

En 2023, Apple a battu son propre record de dépenses en lobbying, avec un investissement de 9,9 millions de dollars, portant le total à 32,4 millions depuis 2020. Malgré cette augmentation conséquente, Apple reste derrière d’autres géants de la tech comme Meta et Google en termes de dépenses pour influencer les décisions politiques.



Ces efforts de lobbying, bien que coûteux, ont pour objectif de façonner les futures législations à leur avantage. La démarche d’Apple révèle une stratégie délibérée pour s’assurer que ses intérêts soient bien représentés et défendus au plus haut niveau du gouvernement.



