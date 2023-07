Season Pass MLS sur Apple TV : 1 million d'abonnés (grâce en partie à Messi)

Le Season Pass sur l'application Apple TV représente le premier investissement majeur d'Apple dans l'achat de droits sportifs mondiaux. Prenant un risque en s’engageant sur cette nouvelle activité, Apple affirme ne pas regretter d'avoir osé se lancer dans la diffusion d'une ligue professionnelle de foot. Aujourd'hui, le Season Pass a atteint 1 million d'abonnés dans le monde, une belle victoire pour une ligue qui n'est pas considérée comme très populaire à travers le monde.

Un succès flagrant

Depuis cette année, un accord historique entre la Major League Soccer (MLS) et Apple a transformé la manière dont les fans de cette ligue vivent et suivent leur passion. Grâce à ce partenariat de 10 ans, Apple est devenue la destination officielle de tous les matchs et autres contenus liés à la MLS, offrant aux téléspectateurs une expérience de visionnage exceptionnelle sur Apple TV.



L'accord a été salué par les dirigeants de la MLS et d'Apple qui se sont exprimés publiquement pour exprimer leur satisfaction. Eddy Cue, le vice-président senior des services chez Apple, a félicité la MLS pour avoir réussi à attirer des joueurs de premier plan, notamment la légende du football, Lionel Messi. L'arrivée de Messi dans la MLS a permis d'augmenter de plus de 300 000 personnes, le nombre total d'abonnés au Season Pass de la ligue.

Malgré ce succès, des inquiétudes ont été soulevées quant à l'impact de l'accord sur les sponsors locaux. Certains sponsors, notamment ceux opérant à l'échelle régionale, pourraient ne pas voir autant d'avantages pour les abonnés situés en dehors de leur zone géographique. La MLS et Apple devront peut-être collaborer davantage avec les sponsors pour s'assurer que chacun bénéficie équitablement de cette nouvelle association qui est partie pour durer.



Par ailleurs, certaines équipes de Major League Soccer ont fait part de leur frustration quant à l'impossibilité de connaître en détail leur audience. Autrefois, elles avaient accès à des statistiques d'audience détaillées qui leur permettaient de mieux comprendre leurs supporters. Avec le nouvel accord, ces informations ne sont plus aussi facilement accessibles, ce qui a conduit certaines équipes à chercher des solutions pour mieux cerner leur base de fans et offrir une expérience encore plus personnalisée.