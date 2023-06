MLS : obtenez le Season Pass d'Apple à petit prix !

1 com

Si vous êtes un grand amateur des matchs de Major League Soccer (MLS), vous avez probablement déjà souscrit au Season Pass disponible sur l'application Apple TV depuis plusieurs mois. Pour les autres qui n'ont pas encore réalisé de souscription, vous pouvez bénéficier dès maintenant d'un tarif spécial de mi-saison. Un bon plan à saisir d'urgence !

Le MLS Season Pass passe de 69€ à 29€

Le MLS Season Pass d'Apple vous intéresse, mais vous n'étiez pas prêt à dépenser 69€ pour acquérir une saison complète ? C'est le moment de profiter d'une offre de mi-saison qui va probablement en convaincre plus d'un.

Apple propose à partir de maintenant un tarif réduit de son Season Pass en raison de la quantité des matchs restants qui sont sans surprise moins nombreux que lors du lancement de MLS Season Pass.



Deux tarifs sont présentés :

Vous êtes abonné Apple TV+ ? Le Season Pass vous coûtera 29€ au lieu de 69€

au lieu de 69€ Vous n'êtes pas abonné Apple TV+ ? Le Season Pass vous coûtera 39€ au lieu de 89€

Que ce soit sur l'abonnement mensuel ou sur la saison, vous aurez un renouvellement automatique à la fin du cycle de facturation. Attention si vous prenez l'abonnement "Saison", vous aurez un renouvellement à 69€ pour la saison 2024 - 2025.

Même s'il ne s'agit pas de la compétition sportive la plus suivie en Europe, la Major League Soccer reste tout de même l'une des compétitions les plus regardées dans le monde.

Ce sera l'occasion de découvrir des équipes que vous n'avez pas tendance à voir sur les chaînes sportives françaises. Bien sûr, les matchs en direct seront essentiellement diffusés pendant... la nuit à cause du décalage horaire !

Le MLS Season Pass est-il rentable ?

Selon Eddy Cue, le vice-président des services chez Apple, l'entreprise serait très contente des résultats des souscriptions au MLS Season Pass. Pour rappel, Apple a un devoir de rentabilité puisque le contrat avec la Major League Soccer coûte quand même 250 millions de dollars par an et l'accord est signé jusqu'à 2032.

Eddy Cue a expliqué au Philadelphia Inquirer :

Je suis très fier et heureux de ce que nous avons accompli jusqu'à aujourd'hui, mais je suis certain que le meilleur reste à venir […] Ces quelques mois ont été très fructueux pour cette nouveauté inédite. Je suis donc très fier de tous les membres de notre équipe, de tous les membres de la ligue - les équipes, les joueurs et les propriétaires ont contribué à faire de ce début de saison un énorme succès.

N'oublions pas qu'Apple n'est pas dans l'obligation de conserver son contrat avec la MLS jusqu'en 2032. L'accord contient une clause permettant à Apple d'abandonner son contrat si le MLS Season Pass mis à disposition sur l'application Apple TV n'atteint pas les objectifs de souscriptions dans un délai déterminé avec la MLS.



Cette clause permet donc à Apple de se désengager auprès de la MLS et de remettre sur le marché le droit de diffusion exclusif des rencontres de la Major League Soccer, tout cela, pendant le cycle des 10 années de contrat. Cette clause a probablement permis à Apple de se rassurer en cas d'échec dans cette nouvelle activité au sein de l'entreprise.