Nouvelle baisse de prix du Season Pass MLS sur l'app Apple TV

À son lancement, le Season Pass MLS était disponible à un tarif plutôt élevé, il fallait payer 69 euros pour toute l'année ou 13,99 euros par mois sans engagement. Si beaucoup de personnes ont souscrit dès le début, d'autres ont préféré attendre un peu, car plus on avance dans la saison et plus le prix du Season Pass MLS baisse de prix.

Le Season Pass MLS a son plus bas prix

Depuis l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami, les souscriptions au Season Pass MLS s'enchainent les unes après les autres, la star du FC Barcelone puis du Paris Saint-Germain impressionne les supporters sur place, mais aussi les abonnés sur l'app Apple TV qui sont des millions à suivre ses matchs partout dans le monde. Face à l'intérêt croissant envers l'Inter Miami et la Major League Soccer, Apple a décidé de baisser à nouveau le prix du Season Pass MLS pour convaincre les personnes qui seraient les plus hésitantes à souscrire au Pass (notamment à cause du décalage horaire).



Dès aujourd'hui, Apple applique de nouveaux tarifs pour le Season Pass MLS en France, vous pouvez y souscrire pour 11,99€/mois au lieu de 13,99€/mois (pas de changement à ce niveau comparé à la précédente réduction de tarif), mais c'est surtout le coût de l'abonnement "Saison" qui devient séduisant. Sur la dernière chute de prix, il était à 29,99€ pour le reste de la saison, aujourd'hui, il est à seulement 19€.

En réalité, Apple considère que comme il reste peu de matchs avant la fin de la saison 2022-2023, il n'est plus possible de proposer un tarif aussi important qu'au démarrage (69 euros). Cette initiative va permettre de générer davantage de souscriptions au Pass, mais également d'attirer peut-être de nouveaux fidèles, car comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, ceux qui souscrivent auront un renouvellement automatique pour la saison complète de 2024. Bien sûr, ce renouvellement se fera au tarif plein, mais Apple devrait normalement vous prévenir par mail avant.



Si vous souscrivez aujourd'hui au Season Pass MLS, vous aurez accès aux derniers matchs en direct (il reste le mois de septembre et octobre), mais aussi aux séries éliminatoires d'après-saison qui auront lieu entre le 25 octobre et le 9 décembre. Apple vous offrira un accès aux rediffusions de match, aux contenus originaux et autres programmes liés à la Major League Soccer.