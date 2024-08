Apple annonce le retour du Season Pass MLS pour 2024

Apple a officiellement annoncé le coup d'envoi du Season Pass MLS 2024, dans le cadre de son accord d'exclusivité de dix ans pour la diffusion en continu de tous les matchs de la Major League Soccer, l'équivalent de la Ligue 1 en France. Cette année, une nouvelle émission sera diffusée pour les hispanophones, et la fonction Multiview en écran partagé sera disponible sur l'application TV sur iPad pour la première fois, en plus de l'Apple TV.

Les dates à retenir pour la saison 2024

La saison 2024 débutera le 21 février, avec quatre matchs gratuits pour le week-end d'ouverture. Avant cela, les fans vont pouvoir voir Messi gambader avec l'Inter Miami dans des matchs de pré-saison.

En rejoignant l'Inter Miami en juillet dernier, Messi a transformé le paysage footballistique nord-américain et a braqué les projecteurs du monde entier sur la Major League Soccer. Pour se préparer à la première saison complète de Messi dans le championnat, les abonnés du Season Pass MLS peuvent assister aux matchs de pré-saison de l'Inter Miami.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des matches de pré-saison qui seront diffusés sur MLS Season Pass dans les semaines à venir.

Lundi 29 janvier, à 13 heures (ET), à Al Hilal SFC

Jeudi 1er février, à 13 h (heure de l'Est), au Al-Nassr FC

Dimanche 4 février, à 3 h ET, à Hong Kong Team

Jeudi 15 février, à 19 h 30 ET - Newell's Old Boys

Le prix du Pass MLS

Le MLS Season Pass coûte 99 euros pour la saison, ou 79 euros pour les abonnés à Apple TV+. Vous pouvez également vous abonner mensuellement, pour 14,99 € par mois.



Le MLS Season Pass comprend l'accès à tous les matchs en direct de la saison régulière de la ligue américaine de football, aux séries éliminatoires de la MLS Cup, aux matchs All Star des ligues, à la Campeones Cup et à certains tournois de la MLS Next. Tous les contenus peuvent également être regardés à la demande, avec des diffusions en anglais et en espagnol. Le Season Pass MLS reste disponible dans plus de 100 pays et ne comporte aucune restriction régionale.



Comme l'année dernière, les détenteurs d'un abonnement à la MLS peuvent bénéficier d'un abonnement gratuit au MLS Season Pass par le biais de leur compte MLS. L'abonnement MLS Season Pass peut être partagé avec jusqu'à six personnes via le partage familial.



Les nouveautés de la saison 2024

Parmi les nouveaux contenus programmés pour cette saison figure MLS 360 en espagnol, animé par Tony Cherchi. Apple soigne ses clients hispaniques.



Autre nouveauté, la fonctionnalité Multiview passe de l'Apple TV 4K à l'iPad. Le Multiview vous permet de regarder jusqu'à quatre matchs en direct en même temps.

Où regarder la MLS

Comme l'an passé, seul le MLS Season Pass d'Apple permet de voir les matchs en direct et les rediffusions. Tout se passe dans l'application Apple TV sur les appareils Apple, mais aussi sur les appareils Amazon Fire, Roku, PlayStation, Xbox, les téléviseurs intelligents, etc. Bien qu'il n'y ait pas encore d'application native pour Android, vous pouvez regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.