Apple prolonge à nouveau les délais de retour jusqu'au 8 janvier 2024

C'est désormais une habitude, Apple a relancé sa politique de retour étendue pour la période des fêtes de fin d'année 2023. Comme l'an passé, cette décision s'applique à la plupart des produits vendus par Apple, notamment l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch, les AirPods et autres accessoires que vous pourriez avoir envie d'acheter.

Un délai allongé pour des fêtes sereines

En France, au Canada, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans de nombreux autres pays, la plupart des produits achetés entre le 3 novembre et le 25 décembre de cette année peuvent être retournés jusqu'au 8 janvier 2024, selon le site web d'Apple mis à jour pour l'occasion. Tous les achats effectués après le 25 décembre sont soumis à la politique de retour standard d'Apple, soit un délai de 14 jours calendaires. C'est d'ailleurs un confort qu'aime particulièrement les clients, puisque sous deux semaines, il est possible de renvoyer un produit même s'il a été utilisé, et ce, sans condition.

Dans certains pays, la période de retour est légèrement plus longue. En Italie, en Espagne, en Turquie, au Mexique et au Japon, Apple indique que la plupart des produits achetés entre le 3 novembre 2023 et le 6 janvier 2024 peuvent être retournés jusqu'au 20 janvier 2024.



Apple a également mis à jour sa page "Store" en ligne avec des recommandations de cadeaux pour les fêtes de fin d'année.



