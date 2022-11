Apple Store en ligne : augmentation du délai de retour jusqu'au 8 janvier 2023

Apple est convaincu que ses produits sont les meilleurs à la fois sur une question de fiabilité et de performance, c'est pour cela que l'entreprise n'hésite pas à augmenter le délai de retour à l'approche des fêtes de fin d'année. Si peu de concurrents font pareil, il s'agit en réalité d'une stratégie d'Apple pour apporter un argument supplémentaire pour la vente en ligne.

Si vous prévoyez d'acheter un produit Apple à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25 décembre 2022, sachez que vous pourrez le retourner jusqu'au 8 janvier 2023 en cas d'insatisfaction ou pour toute autre raison. Comme chaque année, Apple augmente la date de retour qui est le reste de l'année limitée à 14 jours, la durée basique de rétractation d'achat en France.



Cette modification de politique concerne exclusivement les achats réalisés sur l'Apple Store en ligne, cela vise aussi bien les iPhone que les autres produits du catalogue comme les iPad, les Mac, les Apple Watch ou encore les Apple TV.

Sur sa page de retour et remboursement, Apple précise :

Vous avez jusqu’au 8 janvier 2023 inclus pour retourner les articles achetés sur l’Apple Store en ligne et reçus entre le 4 novembre 2022 et le 25 décembre 2022. Veuillez noter que ces articles restent soumis à toutes les autres conditions de vente et de remboursement en vigueur sur l’Apple Store en ligne. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2022 sont soumis à la politique de retour standard.

Vous pouvez déposer vos retours dans le Point de retrait de votre choix en imprimant une étiquette de retour depuis notre site de service en ligne. Collez ensuite l’étiquette imprimée sur l’emballage de votre article que vous déposerez sous 5 jours dans le Point de retrait de votre choix.