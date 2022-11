Les responsables de l’Apple Store en ligne et des systèmes d'information ont démissionnés

Les responsables de la boutique en ligne, le fameux Apple Store, et des systèmes d'information d'Apple auraient quitté l'entreprise.

Il y a quelques jours, on a appris que le successeur de Jony Ive, Evans Hankey, qui dirige l'équipe de conception d'Apple, allait bientôt quitter l'entreprise. Il semble maintenant que la firme soit sur le point de perdre deux autres cadres importants : Anna Matthiasson, vice-présidente de la boutique en ligne de la société, et Mary Demby, responsable des systèmes d'information.

Deux cadres ont quitté Apple

Selon un rapport de Bloomberg, les deux cadres supérieurs ont déjà quitté leurs fonctions, bien que les changements ne soient pas encore officialisés. Cela signifie qu'Apple perd trois vice-présidents en quelques jours, qui sont les postes de plus haut niveau relevant directement du PDG de la société, Tim Cook.

Anna Matthiasson

Les raisons pour lesquelles Matthiasson quitte Apple ne sont pas claires, mais elle sera remplacée au département de la boutique en ligne d'Apple par Karen Rasmussen, qui a clairestravaillé dans le commerce électronique avant son poste actuel. Matthiasson a occupé ce poste pendant environ trois ans, bien qu'elle ait déjà travaillé chez Apple en tant que responsable des opérations avant cela.



Les ventes en ligne sont devenues extrêmement importantes pour Apple ces dernières années, notamment lors de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné la fermeture des Apple Retail Stores pendant des mois dans le monde entier.

Mary Demby

Quant au départ de Mme Demby, le rapport indique qu'elle prend sa retraite après avoir travaillé pendant trois décennies. Personne n'a encore été désigné pour remplacer Demby, mais David Smoley, qui travaille chez Apple depuis 2019, semble le mieux placé. Avant cela, Smoley était le directeur de l'information d'AstraZeneca, la société pharmaceutique.

Le dernier en date était Evans Hankey

Comme indiqué le 21 octobre dernier, Evans Hankey quittera prochainement son rôle de responsable du design industriel d'Apple. Hankey a pris la tête du département de design de l'entreprise aux côtés d'Alan Dye après le départ de Jony Ive en 2019.



Hankey était également une personne importante chez Apple, car elle a participé au développement de nombreux produits et a travaillé très étroitement avec Ive pendant des années, que ce soit sur l’iPhone, l’iPad, le Mac, les AirPods ou l’Apple Watch.